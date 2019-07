La Libia sta pensando di chiudere i centri di detenzione per migranti

Libia - Putin : “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco. Nato ha distrutto la stabilità - ora intervenga” : “In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna far sì che sia stabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese”. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice insieme al premier Giuseppe Conte, ha parlato della crisi libica. “Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato”, ha ...

Libia. Si voleva colpire la vicina caserma - ma a Tajoura è stata mattanza di civili. Ong : “Serve soluzione per i superstiti” : L’attacco della notte di martedì al centro di detenzione di Tajoura, alla periferia di Tripoli, ha colpito solo civili che con lo scontro in atto tra le fazioni libiche in campo non hanno niente a che fare. ‘Danni collaterali’, come vengono tristemente definiti in gergo militare. A quanto pare, il vero obiettivo dell’attacco non era la prigione per migranti poco fuori la capitale, ma la base militare di una delle milizie a ...

Non si arrestano gli scontri interni al Pd sulla Libia : Si riaccende il dibattito all'interno del Partito Democratico tra chi vuole un rafforzamento della missione in italiana in Libia e chi vuole la sua sospensione tout court. La maggioranza del gruppo alla Camera ha sostenuto la prima ipotesi, formalizzata nella risoluzione che porta le firme dell'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, della deputata Lia Quartapelle e dei capogruppo nelle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. In ...

Sea Watch - i racconti dei migranti : “In Libia sono stati torturati e affamati” : “Hanno subito ogni tipo di tortura. Abbiamo ascoltato in queste due settimane tante storie terribili”. Le testimonianze dei migranti raccolte dall’equipaggio a bordo della Sea Watch sono simili a quelle di tante altre persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. “Uno di loro ci ha raccontato che in Libia a chi non conosceva l’arabo non veniva dato il cibo“. Oscar, uno studente di 26 anni imbarcato sulla nave, ...

GUERRA IN Libia/ Micalessin : lo stallo tra Serraj e Haftar aiuta l'Isis e al Qaeda : Il conflitto in LIBIA tra Khalifa Haftar e al Serraj è entrato in fase di stagnazione. Nessuno ha la forza di vincerlo. E lo stato islamico ne approfitta

149 richiedenti asilo sono stati trasferiti dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario dell’ONU : 149 fra rifugiati e richiedenti asilo sono stati trasferiti oggi dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario organizzato dall’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati. Le persone arrivate in Italia provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia: più di un

Con chi stanno i terroristi nella guerra civile che spezza in due la Libia? : Roma. nella guerra civile in Libia le due parti si lanciano addosso accuse di terrorismo e a volte anche i governi stranieri che le sponsorizzano fanno finta di credere a questa propaganda. Fonti della diplomazia francese e il presidente americano Donald Trump hanno adottato senza protestare e almen

Il governo gialloverde sta gestendo in maniera disastrosa il dossier Libia : L'esecutivo di Giuseppe Conte è riuscito nel capolavoro di trasformare l’Italia da Paese guida della comunità internazionale per la soluzione della crisi africana a vagone di coda della diplomazia Esclusivo: così si vive e si muore sotto le bombe di Tripoli" La grande diserzione"

Migranti - Sea Watch - “Soccorse 65 persone al largo della Libia. Italia informata - nessuna risposta” : La Sea Watch ha avvisato di aver soccorso 65 persone da un gommone al largo delle coste libiche. Libia, Malta, Italia e Olanda sarebbero state informate, senza però ottenere risposta. "Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze!", scrive l'Ong tedesca. La nave, battente bandiera olandese, è l'unica nave civile di soccorso nel Mediterraneo centrale.Continua a leggere

CAOS Libia/ Così Onu - Nato e Ue la regalano allo stato islamico : Sulla LIBIA, l'Onu, la Nato e l'Ue hanno dato un'altra prova della loro impotenza. Non Così i paesi del Golfo. Pare che al Baghdadi sia il LIBIA

Libia - la guerra di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

Migranti - allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

GUERRA IN Libia/ Italia spiazzata da Usa e Russia - ci restano gli Emirati : GUERRA in LIBIA. Ieri c'è stato un vertice tra Conte e al Serraj, che sembra non aver prodotto risultati. Senza gli Stati del Golfo l'Italia è impotente.