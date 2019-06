LIVE European Games 2019 in DIRETTA | ultima giornata Argento nell’inseguimento per Marta

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI12.50 GINNASTICA ARTISTICA – L’Ucraina si riprende subito la ribalta grazie al fuoriclasse Verniaiev che va in testa alla gara del cavallo con maniglie con 14.900 12.47 LOTTA – Nella categoria -87 kg bronzi per l’Ungheria con Lorincz che ha battuto 7-1 il croato Huklek e per la Polonia con Kulynycz che ha superato 7-1 il bielorusso Kuliyeu. Ora la finale per l’oro: tra l’azero Abbasov e l’ucraino Beleniuk 12.45 BOXE – Buone notizie per il medagliere azzurro. L’irlandese vince 5-0 la finale contro l’ucraino Butsenko e l’Ucraina resta a quota 10 negli ori. Tra poco la finale della categoria -64 kg tra l’armeno Bachkov e il francese Oumiha 12.42 GINNASTICA ARTISTICA – Il bielorusso Likhovitskiy vola al comando della ...

