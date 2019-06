L’inchiesta di Bibbiano | i tanti punti oscuri su cui urge fare chiarezza

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) La prima pagina dei giornali di oggi racconta una storia tanto terrificante quanto incomprensibile. I dettagli del“Angeli e Demoni” della Procura di Reggio Emilia riportati da tutti i quotidiani, se confermati, sono infatti da film dell’orrore: bambini a cui veniva falsificata la diagnosi di abuso – anche tramite l’uso di impulsi elettrici sui loro corpi – così da essere collocati in strutture specializzate, o dati in affido a famiglie conosciute, a fronte del pagamento di rette e percorsi di recupero. I professionisti coinvolti sembrano essere decine, e tra questi spicca la onlus Hansel e Gretel di Moncalieri, considerata un fiore all’occhiello per il trattamento di minori con disturbi post traumatici da abuso. Per chi segue la storia rivelata da Pablo Trincia nel podcast Veleno nel 2017, l’indagine sembra aver messo in luce la prosecuzione di quella vicenda, ...

fouriousandfast : RT @StalkerSaraiTu: L'orrore di Bibbiano nell'ipocrisia degli indagati. “Quando si mette in campo un progetto serio, i risultati sono posit… - laura12ottobre : RT @DipRoss: Il caso degli abusi sui bambini di Bibbiano è legato all’inchiesta “Veleno” - cchic10 : RT @DipRoss: Il caso degli abusi sui bambini di Bibbiano è legato all’inchiesta “Veleno” -