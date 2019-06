VIDEO Egitto-Congo 2-0 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | i Faraoni volano con El

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Prosegue a vele spiegate il cammino dell’nellad’Africa 2019. I padroni di casa vincono, anche se con qualche sofferenza, all’International stadium di Il Cairo contro ilcon il punteggio di 2-0 e si portano a quota 6 punti blindando la qualificazione al turno successivo. Le reti sono arrivate già nella prima frazione con El Mohamady dopo 25′ prima del raddoppio di Salah al 43′. Andiamo a rivedere le immagini salienti ed i momenti più importanti della sfida tra: GLIDIIL GOL DELL’1-0 DI EL MOHAMADY IL GOL DEL 2-0 DI SALAH alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto:Calcio mohsen nabil / Shutterstock.com

