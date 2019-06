RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019 Classifiche e diretta gol | Germania travolgente

RISULTATI EUROPEI Under 21 2019/ Diretta gol e classifiche : Danimarca batte Austria! : Risultati Europei Under 21 2019: classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, giovedì 20 giugno. Torna in campo il girone B.

Classifiche e RISULTATI Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Calcio - Europei Under21 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. La Francia ribalta l’Inghilterra in pieno recupero : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

