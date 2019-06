FOTO – Buffon velocissimo in autostrada | si tradisce con un tweet

forzazzurri

(Di giovedì 20 giugno 2019) La redazione di SportMediaset ha pubblicato in merito all'atteggiamento poco educativo dell'ex numero uno della Juventus. Il portiere del PSG su Twitter. Il fatto "Modello in campo, un po' meno al volante: Gianluigi si è tradito da solo postando una su Twitter mentre alla guida violava il limite di velocità a 155 km/h e l'obbligo di cinture di sicurezza. Fatto che non è passato inosservato al popolo del web, attraverso uno zoom, che sui social si è scatenato facendogli notare le due infrazioni. Gli haters hanno anche messo in evidenza la presenza di un pacchetto di sigarette al suo fianco. Pioggia di critiche per il portiere ex Psg che sta cercando squadra: ora gli toccherà parare anche queste."

