Corte costituzionale | non illegittimo il divieto di procreazione assistita per i gay

La Corte costituzionale ha deciso : la prostituzione libera non esiste : Per la Corte costituzionale la scelta di prostituirsi non è mai libera perché, anche se può iniziare con una decisione volontaria, è un'attività che degrada e svilisce la persona e ne mette a rischio la salute. La Consulta ha salvato così la legge Merlin, che dal 1958 ha abolito la prostituzione in Italia.Continua a leggere

Aldo Giannuli : "Sulla flat tax ci sarà l'opposizione non solo dell'Europa ma anche della Corte costituzionale" : "Il problema non sarà soltanto l'Europa o la Bce, secondo Aldo Giannuli, grillino pentito, ma la Corte Costituzionale. "Sulla flat tax in deficit dimostra la palese subalternità del Movimento 5 Stelle alla Lega", premette in diretta a L'aria che tira su La7. "l'opposizione non la faranno Pd e Forza

La presidentessa della Corte costituzionale austriaca Brigitte Bierlein è stata nominata cancelliera ad interim : Il presidente dell’Austria Alexander Van der Bellen ha nominato Brigitte Bierlein cancelliera ad interim dopo che il Parlamento austriaco aveva sfiduciato Sebastian Kurz. Bierlein, già presidentessa della Corte costituzionale, guiderà un governo di transizione fino alle elezioni anticipate a settembre, indette dopo

Conseguenze della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità : La pronuncia della Corte Costituzionale non è stata in grado di fugare tutti i dubbi di quelli che potremmo definire i ‘controinteressati’ al ricorso presentato dai docenti non abilitati circa l’esclusione di coloro che si trovano nella terza fascia in virtù del possesso di un servizio di 36 mesi. In questo articolo proveremo a spiegare per quale motivo la procedura riservata agli abilitati non corre più nessun tipo di rischio. ...