LIVE Berrettini-Auger-Aliassime | Finale Atp Stoccarda in DIRETTA | 6-4 7-6 | fantastico

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Terzo titolo della carriera per Matteo, che salirà al numero 21 della classifica mondiale. L’Italia torna a vincere un titolo sull’erba dopo otto anni. Un tiebreak meraviglioso quello vinto da Matteoe chiude un torneo magico per il romano, che non ha perso un solo set. 13-11 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! HA VINTO MATTEO! Fantastica risposta di dritto dell’azzurro, che obbligaa mettere in rete il rovescio. 12-11stecca di dritto. Terzo match point per, ma ora serve ancora il canadese. 11-11 Ace di, che annulla il set point. 10-11 Incredibile altro ace di. 10-10 Ovviamente arriva l’ace del canadese, che non sbaglia una prima. 10-9 Ancora una ...

