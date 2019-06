Cristiana Girelli | “Se ero un uomo il secondo gol | di interno coscia | non lo facevo”

Cristiana Girelli : numero 10 - bomber e dj! Una tripletta Mondiale come Paolo Rossi e Carolina Morace : Cristiana Girelli è l’eroina di Giamaica-Italia: i suoi 3 gol hanno spianato la strada alle azzurre verso gli ottavi. numero 10, bomber e dj del gruppo: la sua tripletta ricorda le imprese di Paolo Rossi e Carolina Morace Il sogno dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili continua a suon di gol! Sono addirittura 5 le reti con le quali le azzurre hanno spazzato via la Giamaica, vittoria che ha permesso alle ragazze di coach ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Giamaica 5-0. Cristiana Girelli - partita Champagne - Giugliano e Bartoli sontuose : Amici sportivi, non svegliateci. A Reims (Francia), l’Italia sconfigge per 5-0 la Giamaica nel secondo match valido per il gruppo C e conquista gli ottavi di finale matematicamente dei Mondiali di Calcio femminile 2019 . Una partita di grande qualità e maturità delle azzurre che continuano a regalarci e regalarsi prestazioni eccezionali. Di seguito le pagelle : LE pagelle DI ITALIA – GIAMAICA 5-0 GIULIANI 6.5: Si addormenta su un ...

VIDEO Calcio femminile Mondiali 2019 - Cristiana Girelli : “Contro l’Australia grande impresa - ma non abbiamo fatto ancora nulla” : Un prima da sogno, ma i Mondiali di Calcio femminile per l’Italia sono appena iniziati. Lo sanno bene le azzurre che venerdì affronteranno la Giamaica in un match che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Le centroamericane sono state sconfitte nettamente per 3-0 dal Brasile nella prima giornata e quindi si giocano tutto proprio contro le azzurre. Sarà un match da non sottovalutare, anche se fin dal momento del sorteggio la sfida ...