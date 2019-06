Mondiale femminile | Girelli | “un sogno che si avvera”

Mondiale femminile - Milena Bertolini : “abbiamo già raggiunto un grande traguardo” : “Il tricolore sta portando bene. Questa partita era fondamentale per passare agli ottavi, che per noi è un grande traguardo”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale femminile Milena Bertolini che commenta ai microfoni di RaiSport la netta vittoria contro la Giamaica. “Abbiamo sentito la partita a livello emotivo, nel primo tempo eravamo un po’ bloccate però siamo state brave”, aggiunge la ct. “Ci ...

Calcio femminile - vola l'Italia al Mondiale : 5-0 contro la Giamaica - : L'Italdonne non si ferma più. Dopo la vittoria contro l'Australia, le azzurre di Milena Bertolini superano con un netto 5-0 la Giamaica e dopo solo due giornate staccano il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali di Calcio femminile. A Reims, nella cui splendida cattedrale gotica venivano incorona

Mondiale femminile – Successo Giappone - battuta di misura la Scozia : Mondiale Femminile – Si è appena conclusa la sfida del girone D tra Giappone e Scozia. Successo di misura delle asiatiche, che vincono 2-1, salgono a 4 punti in classifica e lasciano a zero le avversarie. La partita. L’avvio è di marca scozzese, le Giapponesi soffrono il pressing e faticano a costruire. Ma al 23′ riescono a sbloccare la gara: gran destro dal limite di Mana Iwabuchi che sorprende Lee Alexander. Le ragazze ...

Giamaica – Italia si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, galvanizzate dalla grande vittoria con l'Australia per 2-1, si preparano ad affrontare la Giamaica, travolta per 3-0 dal Brasile. Sarà una sfida da non sottovalutare, ma con una vittoria saremmo matematicamente agli ottavi.

Mondiale femminile - le parole del ct Bertolini : “Contro la Giamaica sarà la gara più difficile” : Battere la Giamaica per volare agli ottavi del Mondiale femminile. E’ questo l’obiettivo dell’Italia come ribadito dalla ct Milena Bertolini nella conferenza della vigilia: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Il nostro obiettivo è passare il turno, vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone ...

