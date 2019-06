Il nuovo Fable non è stato tra i protagonisti all' E3 | ma Microsoft ha grandi cose

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si dice che unsia in sviluppo e in passato si vociferava che avremmo visto qualcosa all'E3. Sfortunatamente, la conferenza disi è conclusa senza alcun avvistamento di. L'Head ofGame Studios, Matt Booty, ha dichiarato che ci sono molti giochi che non sono stati rivelati quest'anno, e che stanno aspettando dietro le quinte, riporta PCGamer."Ci siamo presentati con 60 giochi sul palco, 14 dei quali provenivano dagli Xbox Game Studios", ha detto Booty in un'intervista con Eurogamer.net. "Abbiamo bisogno di fermarci e dare qualche riconoscimento agli studi che, a meno di un anno dall'acquisizione, stanno già mostrandosul nostro palco. Allo stesso modo, sono eccitato per leche aspettano dietro le quinte. un sacco diche non abbiamo mostrato. "non voleva "svuotare il serbatoio", ha aggiunto Booty, e sta trattenendo alcune...

