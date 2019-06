Azzola | turisti a Roma si fermano massimo 2 giorni | città sporca e servizi deficitari

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– “Anche se aumentano gli arrivi,registra una permanenza media del turista di soli duee ha un turismo poco sostenibile. Un turismo che non e’ sano. Abbiamo bisogno di un turismo che rivaluti le ricchezze offerte dalla Capitale e dai dintorni. Chi arriva trova una citta’, senza mezzi pubblici e con ipubblici azzerati. Dobbiamo insistere per affrontare il tema del turismo come una qualsiasi filiera industriale. La competitivita’ non bisogna solo farla sul costo del lavoro, questa modalita’ ha fallito”. Cosi’ in un comunicato il segretario generale della Cgil die del Lazio, Michele, intervenendo alla conferenza sul Piano Strategico per il Turismo della Cgil. L'articolosiproviene daDailyNews.