oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per idicon l’arco, che si svolgeranno a ‘s-Hertongebosh, in Olanda, dal 10 al 16 giugno, che avranno funzione di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.gli arcieriin gara, perfettamente distribuiti tra ricurvo e compound e tra uomini e donne. Nel ricurvo maschilein gara i campioni del mondo uscenti Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, forti anche del secondo posto dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Antalya, mentre nel ricurvo femminile ci rappresenteranno le campionesse del mondo della categoria junior Vanessa Landi, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, anche loro forti di un secondo posto in Coppa del Mondo a Medellin. Proprio a Medellin ha vinto l’Italia del compound maschile con la stessa formazione che sarà in gara in Olanda: al via Sergio ...

JuventusFCYouth : 30’ E sono TRE! Fagioli ruba la palla agli avversari al limite dell’area, semina scompiglio e con un tiro chirurgic… - OA_Sport : Tiro con l’arco, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia. Saranno dodici gli azzurri in Olanda - Basarab_ : @il_renee Io uno con un dribbling e un tiro così preciso da noi non l'ho più visto. Purtroppo non avevano discipli… -