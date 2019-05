Sarri alla Juventus? Il tecnico spiazza tutti nel post gara di Chelsea-Arsenal

Finale Europa League – Sarri tra tenerezza e sorrisi : lo sguardo incantato alla medaglia e… il sigaro [VIDEO] : Maurizio Sarri tra tenerezze e divertimento: la reazione dell’allenatore partenopeo dopo la vittoria del suo Chelsea in Europa League Maurizio Sarri ha portato il suo Chelsea in paradiso con la vittoria di ieri sull’Arsenal, per 4-1 nella finalissima di Europa League. Grande festa a Baku per il tecnico partenopeo, tanto chiacchierato nelle ultime settimane per il suo possibile futuro in bianconero. In attesa di scoprire se ...

VIDEO – Sarri : “Felice per i complimenti del Napoli. Io alla Juve? I napoletani devono sapere una cosa…” : Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. Le sue parole a margine della finale vinta contro l’Arsenal Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. L’ ex tecnico azzurro conquista l’ Europa League con il suo Chelsea, vmbattendo in finale l’ Arsenal di Unai Emery con un rotondo 4-1. Il tecnico tosco-napoletano parla nel post gara ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato da ...

Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel : i nuovi dettagli! : Sarri alla JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, Andrea Agnelli è volato a Boku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Una presenta non di certo a caso, ma finalizzata ad un incontro con Maurizio Sarri. Il presidente bianconero avrebbe incontrato il tecnico del Chelsea in hotel. I due si sarebbero […] L'articolo Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel: i nuovi ...

Repubblica : lo staff di Sarri si informa sulla reazione di Napoli se andasse alla Juventus : Il favorito resta Pochettino Anche Repubblica scrive della finale di Baku di questa sera, più propriamente della finale di Maurizio Sarri. Una finale che potrebbe essere l’ultima partita del tecnico con i Blues. Per adesso si attende, ma tutto si dovrà chiudere entro domenica. Per Repubblica la prima scelta della Juventus è Pochettino, dal momento che Klopp si è già defilato («Magari un giorno verrò in Italia, non adesso»). La seconda è ...

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...

Sarri : “Il mio futuro alla Juve? Non è il momento di parlarne” : Ha parlato anche della Juventus, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa tenuta poco fa prima della finale di Europa League di domani: “Io ho bisogno di parlare solo della finale e dei miei giocatori. Del mio futuro parleremo dopo”. Non è questo il momento, insomma, per parlare di qualcosa che sia oltre domani. “Devo parlare con la società. Ora penso alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di ...

Di Marzio : “Maurizio Sarri è l’uomo del dopo Allegri scelto dalla dirigenza bianconera” : Gianluca di Marzio conferma le voci di Sarri prossimo allenatore della Juventus. Anzi da maggiori dettagli sull’operazione che dovrebbe concludersi giovedì 30 maggio, Giovedì 30 maggio, 24 ore dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal, il suo agente Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia, la manager del Chelsea, per discutere l’uscita di Sarri da Londra, dove ha ancora 2 anni di contratto Ma la curiosità di Di Marzio arriva ...

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Chelsea - Sarri sorride alla Juve : “Felice di restare qui - ma…” : Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni del Media Day inglese, ha parlato del suo potenziale futuro in vista della prossima estate. L’ex Napoli ha confermato il suo desiderio di proseguire la sua avventura sulla panchina del Chelsea, lasciando però aperte le possibilità d’addio a fine stagione. Sarri resta concentrato solamente sulla finale di Europa League contro […] L'articolo Chelsea, Sarri sorride alla Juve: “Felice ...

Tuttosport : “L’acquisto obbligato di Jorginho potrebbe essere la chiave di svolta per Sarri alla Juve” : L’edizione odierna di Tuttosport regala qualche indiscrezione in più sull’ipotesi di Maurizio Sarri alla Juve. L’allenatore toscano resta la prima ipotesi per il dopo Allegri, Paratici si è mosso in questa direzione e tutti gli indizi darebbero lui come tecnico designato. C’è ovviamente da attendere la finale di Baku, ma anche le decisioni delle dirigenza del Chelsea, sebbene Abramovic abbia più volte lasciato intendere ...

Per Dagospia alla Juventus andrà Inzaghi : “CR7 non vuole né Sarri né Higuain” : Per Dagospia, il prossimo allenatore della Juventus sarà Simone Inzaghi. Dagospia esclude categoricamente l’arrivo di Guardiola. Ed esclude anche Sarri. Un problema – scrive Dagospia – si chiama Higuain. “Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”. CR7 avrebbe voluto Ancelotti. Ma De Laurentiis si è opposto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino ecco “l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, ...

