Grecia, elezioni politiche il 7 luglio

Si svolgeranno il 7leanticipate in, convocate dal Primo ministro Tsipras, dopo la sconfitta elettorale alle Europee del suo partito Syriza. Lo ha annunciato il portavoce del governo, spiegando la scelta della data "per non turbare lo svolgimento degli esami scolastici". Al voto europeo Syriza ha ottenuto meno del 24%,contro il 33% di Nuova Democrazia, principale partito di opposizione.(Di martedì 28 maggio 2019)