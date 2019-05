Sergio Ramos Juventus | CR7 lo vuole a Torino | vicino l’addio al Real

Bomba dalla Spagna : Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve! Ma quanto c’è di vero? : Sergio Ramos sembra essere in rotta con il Real Madrid, a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax “Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve!“ La Bomba arriva dalla Spagna, per la precisione da As che ha parlato di rottura tra il calciatore ed il Real Madrid a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Da qui a dire che possa ...

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna - As rilancia : Ronaldo chiama Sergio Ramos alla Juve! : La bomba proveniente dalla Spagna è Clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo, grande amico ex compagno di squadra dello spagnolo, a fare il nome del forte calciatore ai dirigenti juventini. Sul ...

Luca Beckenbauer - nipote della leggenda Franz : “I miei modelli sono Van Dijk e Sergio Ramos” : Un cognome importante, pesante: Beckenbauer. E’ quello di Luca, difensore centrale dell’Hannover 96 e nipote della leggenda del calcio Franz. Il giovane calciatore (18 anni) ha rilasciato un’intervista per il settimanale “Sport Bild“. Ecco le sue parole. “I miei modelli al momento sono Van Dijk e Sergio Ramos. Il numero 5 sulla maglia? Non a causa della storia familiare, ma perché si adatta alla mia ...

Psg tenta Sergio Ramos con super offerta : ANSA, - ROMA, 25 APR - Il Psg non perde la speranza di arrivare a Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid ritenuto però incedibile da Zinedine Zidane e Florentino Pérez. Al Parco dei Principi c'è ...

Il Psg tenta Sergio Ramos con un’offerta da nababbo : cifre e dettagli : Secondo “Don Balón“, il Psg tenta Sergio Ramos con un’offerta monstre: lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale di Thiago Silva. il capitano del Real Madrid è ritenuto però incedibile da Zinedine Zidane e Florentino Perez. Thiago Silva è in uscita: il leader della difesa, 35 anni, ha ricche offerte dalla Cina. L’offerta da nababbo che il club di Al-Khelaifi avrebbe fatto pervenire per cercare di convincere Sergio ...

Sergio Ramos ha in casa una replica dell'Ultima Cena. E lui è Gesù : Da un lato la passione per l'arte, già nota a chi lo conosce bene. Dall'altro un ego di invidiabili dimensioni, accresciuto dai successi degli ultimi anni. Le due cose, in Sergio Ramos, sono confluite ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Sergio Ramos FUT Birthday. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata a Sergio Ramos nella versione FUT Birthday Ricordiamo che in molti casi è più conveniente provare ad […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Sergio Ramos FUT Birthday. Requisiti, premi e soluzioni ...

“L’uomo del giorno” - Sergio Ramos : cuore - carattere e passione : Compie oggi 33 anni, Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Sergio Ramos è cresciuto nelle giovanili del Siviglia, con cui esordirà nella Liga nel 2003, attirando immediatamente le attenzioni di tutti i più grandi club europei. E’ il Real Madrid a vincere la corsa e ad aggiudicarsi la firma dell’andaluso. E’ considerato universalmente uno ...