Mediaset | per la finalissima di Amici in campo il top-team | clamoroso da Maria De Filippi

Antitrust autorizza con limitazione operazione Sky/R2 (ramo Mediaset Premium) : L’Autorità ha concluso in data 20 maggio 2019 l’istruttoria relativa all’acquisizione di alcuni asset della televisione a pagamento sulla piattaforma digitale terrestre di Mediaset Premium S.p.A. da parte di Sky Italian Holding S.p.A. (gruppo Sky). A conclusione dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che la realizzazione dell’operazione di concentrazione ha comportato il rafforzamento ...

Presunti guadagni dei conduttori Mediaset : 10 milioni di euro l'anno per Bonolis : Tutti sono curiosi di sapere a quanto ammontano i guadagni percepiti dai conduttori Mediaset. Ebbene, da un po' di ore sono trapelati sul web dei valori abbastanza precisi dei Presunti compensi dei vari presentatori. Stando a quelli che sono i risultati emersi fino ad ora, pare che il re assoluto sia Paolo Bonolis. Il famoso conduttore di Canale 5 percepirebbe uno stipendio annuo che si aggira attorno ai 10 mila euro fissi, più ulteriori ...

Casting per un programma Tv di Mediaset e un servizio pubblicitario per abiti da sposa : Selezioni attualmente in corso per una ben conosciuta trasmissione dedicata a problematiche legali e in onda sulle reti Mediaset. Le riprese verranno effettuate poi a Roma e si cercano protagonisti/e di puntata. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di una modella per la realizzazione di un importante servizio fotografico pubblicitario nell'ambito degli abiti da sposa. Una trasmissione di Mediaset Per una ben nota trasmissione in ...

Carlo Conti smentisce passaggio a Mediaset : "Non c'è motivo per rompere matrimonio con Rai" : "Quando un matrimonio va bene non c'è motivo per cui ci si debba separare". Carlo Conti, prima ancora dell'inizio della conferenza Stampa a via Teulada a Roma per la presentazione di Ieri e oggi (leggi l'anteprima Blogo sugli ospiti), che riparte da domenica 16 giugno su Rai3 in seconda serata, anticipa le domande sul suo futuro e sulle indiscrezioni diffuse dal quotidiano La Repubblica in merito ad un possibile passaggio dalla Rai a ...

Taglio stipendi! Carlo Conti pronto lascia la Rai per Mediaset? : Secondo l’indiscrezione di “Repubblica”, il contratto del conduttore è in scadenza e non sarà rinnovato dai vertici Rai... quindi Carlo Conti sarebbe pronto a lasciare la Rai per trasferirsi a Mediaset. Secondo il quotidiano il conduttore è in scadenza il 30 giugno e potrebbe spostarsi verso nuovi ed economicamente più appetibili lidi. Conti guadagna due milioni di euro all’anno, una cifra giudicata eccessiva rispetto al “tetto ...

Carlo Conti va via dalla Rai per passare a Mediaset? Il Gossip : Carlo Conti lascia la Rai e passa a Mediaset? Contratto in scadenza e nessun rinnovo al momento Carlo Conti, volto storico del piccolo schermo e conduttore di punta di Raiuno, potrebbe lasciare la Rai. Dopo aver chiuso con successo una frizzante edizione del talent-varietà La Corrida, il conduttore fiorentino vedrà scadere il suo contratto con […] L'articolo Carlo Conti va via dalla Rai per passare a Mediaset? Il Gossip proviene da Gossip ...

Ciao Darwin - la rissa con Paola Perego. Bomba su Bonolis : "Censura a Mediaset - cosa non hanno mandato in onda" : "Censura a Ciao Darwin". A lanciare la Bomba su Paolo Bonolis e Mediaset è "Il signor Distruggere", personaggio popolarissimo sui social e ospite insieme a Paola Perego nella puntata andata in onda venerdì 17 maggio. Davanti alle telecamere ci sarebbe stato uno scontro con la Perego, ma lo spezzone

Sport Mediaset – Napoli - Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi : due motivi per battere Inter e Bologna : Sport Mediaset – Napoli, Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi: Napoli, un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi. Titola così l’ edizione online di Sport Mediaset, in riferimento agli ultimi impegni del Napoli in programma nei prossimi 10 giorni. battere Inter e Bologna per riscattare la sconfitta dell’ andata contro i nerazzurri e sfondare il tetto degli 80 punti. Ecco cosa scrive Sport Mediaset a tal ...

«All Together Now» : se Mediaset ritrova la leggerezza perduta : Michelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialMichelle Hunziker, regina dei socialÈ musica, caciara, un po’ di quella leggerezza che, nei drammi formato salotto della prima serata Mediaset, sembrava andata ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi imperatore : balzo dei ricavi - il Biscione in orbita : Pier Silvio Berlusconi può esultare ancora una volta davanti agli ultimi conti di Mediaset, più che positivi. Per quanto la raccolta pubblicitaria sia calata del 4,4% nel primo trimestre del 2019, i costi per Cologno Monzese si sono ridotti rispetto allo scorso anno, quando a pesare sul bilancio c'e

Mediaset - la decisione è ufficiale : per Ezio Greggio un clamoroso ritorno al comando dopo 25 anni : Ora la decisione di Mediaset è ufficiale: Ezio Greggio si prende la conduzione della nuova edizione de La sai l'ultima?, lo storico show che tornerà in prime time su Canale 5 durante l'estate. Greggio ha confermato la sua partecipazione su Twitter (qui sotto il post) e succede al timone del format a

Casting Rai-Mediaset maggio 2019 : posizioni aperte e posti : Casting Rai-Mediaset maggio 2019: posizioni aperte e posti Casting Rai-Mediaset: continuano le ricerche di figure nuove da inserire nel mondo della tv. Per i residenti in Lombardia è aperta la possibilità di inviare la candidatura come figuranti per i Casting Mediaset tramite l’apposito sito internet di cui inseriamo di seguito il link. Tramite lo stesso link è possibile fare richiesta per intervenire come pubblico nelle trasmissioni ...

Che tempo che fa - assedio contro Fabio Fazio : Mediaset tende la trappola per farlo sparire : L'Isola di Pietro è la fiction con Gianni Morandi che rese la vita difficile a Fabio Fazio nelle prime stagioni di messa in onda. Bene, purtroppo per Fabio, la serie tornerà in televisione probabilmente sempre contro Che tempo che fa. Dopo il successo delle precedenti stagioni, sono iniziate questa

Cast e personaggi di Gotham 5 su Mediaset dal 5 maggio : il capitolo finale segnerà la nascita di Batman? : Uno dei prequel più amati e riusciti è pronto a sbarcare in Italia con il suo ultimo capitolo. A partire da questa sera, Cast e personaggi di Gotham 5 andranno in scena su Mediaset Premium e su Sky per un totale di dodici episodi, gli ultimi della serie FOX. L'appuntamento è previsto alla domenica sera a pochi giorni dalla messa in onda del gran finale anche negli USA e sicuramente il pubblico apprezzerà e seguirà con ansia quest'ultimo ...