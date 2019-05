Cinema e sesso | parla l’ex di Brizzi Giorgia Wurth | ragazze strumentalizzate

ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019) "Non voglio entrare nel merito dei fatti, perché si è espresso un giudice che ha ritenuto che il fatto non sussiste, quindi non voglio entrare nel merito. Quello che condanno e che ho trovato davvero pornografico è stata la comunicazione mediatica che è stata fatta. Il processo mediatico fatto, dove tutte queste, la maggior parte a volto coperto, non mi pare siano state tutelate, anzi le ho proprio sentite comee mi è spiaciuto molto per loro".l'attrice ("Maschi contro femmine", "Le tre rose di Eva", "Moana") e scrittrice, intervistata in occasione dell'uscita del suo terzo libro "Io, lui e altri effetti collaterali" (Self-publishing), in merito allo scandalo che ha coinvolto il regista Fausto, suo ex fidanzato per qualche anno, colpito da denunce di molestie sessuali e nel frattempo ...

