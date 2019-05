Alessia Marcuzzi canta Carmela è una bambola nel salotto di Mara Venier

Alessia Marcuzzi - l'amore con il marito Paolo : "Mi ha conquistata con la libertà" : Nel corso della sua intervista a Domenica In, Alessia Marcuzzi racconta anche di come il marito Paolo Calabresi Marconi sia riuscito a conquistarla poco a poco, usando anzitutto una strategia di corteggiamento particolare: quella della libertà."Ci siamo sempre annusati ma ignorati a distanza", spiega Alessia raccontando a Mara Venier di come sia davvero scoppiata la scintilla dell'amore tra lei e il marito Paolo. "Ci conoscevamo ma non ci ...

Alessia Marcuzzi a Domenica In. Mara Venier : “Hai subito dei torti” : Mara Venier su Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Sei una persona buona” Domenica In si avvia verso la fine di questa stagione fortunata dal punto di vista degli ascolti. E per questa puntata Mara Venier ha deciso di invitare niente meno che Alessia Marcuzzi, che non si può dire venga da un’edizione fortunata de L’Isola dei Famosi visti gli ascolti indecorosi e la polemica legata a Riccardo Fogli. Ma Alessia Marcuzzi ha ...

Alessia Marcuzzi : "Devo tutto a Cinzia Malvini e al mio pubblico - li ringrazio moltissimo" : "Una mia cara amica" - Così ha definito la prima intervistata di questa nuova puntata di Domenica In, Mara Venier, introducendo Alessia Marcuzzi in studio. "Pensate un po': abbiamo condiviso momenti bellissimi, anche privati e senza l'occhio delle telecamere puntato contro. Il mio profilo Instagram me lo ha aperto lei. Una sera, a cena a Milano, mi hai detto: "Non può essere che tu non abbia ancora un tuo profilo" e da lì è nato tutto" ...

Domenica In/ Anticipazioni : Alessia Marcuzzi e Vittorio Grigolo tra gli ospiti : Ecco le Anticipazioni della Domenica In condotta da Mara Venier in diretta su Rai1: tutti gli ospiti del penultimo appuntamento.

Mediaset - processo ad Alessia Marcuzzi dopo l'Isola dei famosi : "Episodio spiacevole" - caduta in disgrazia? : Mai come in questa stagione Alessia Marcuzzi è stata criticata, quasi "processata". Tutta colpa dell'Isola dei famosi e dell'episodio ormai famigerato delle corna di Riccardo Fogli, con la sparata in diretta di Fabrizio Corona che le è valsa una quasi generale bocciatura anche ai piani alti di Media

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

Alessia Marcuzzi - addio all’Isola dei Famosi : parla Maurizio Costanzo : Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo parla dell’ultimo flop dell’Isola dei Famosi Sembra ormai certo l’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. Dopo il flop dell’ultima edizione – alquanto discussa per via del caso Riccardo Fogli – sembra che la conduttrice non condurrà più il reality show dell’Honduras. Non solo: pare proprio che Mediaset abbia deciso di […] L'articolo Alessia ...

Domenica In - anticipazioni : ospiti Alessia Marcuzzi - Jerry Calà - Manuel Bortuzzo e la compagna di Sabani : Dallo spettacolo alla cronaca, tutti gli ospiti della 36esima puntata del programma della Domenica pomeriggio di Rai Uno...

Domenica In - ospiti 19 maggio : Mara Venier invita Alessia Marcuzzi : ospiti Domenica In, penultima puntata: Alessia Marcuzzi nel salotto di Mara Venier Settimana ‘movimentata’ quella che sta per concludersi, per quanto riguarda gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, è il caso di dirlo. In rete negli ultimi giorni si è molto parlato, infatti, dell’ospitata saltata di Maria De Filippi che, a quanto pare, non potrà ricambiare il favore fattole dall’amica e collega sabato sera, andando ...

Alessia Marcuzzi sull’ex Inzaghi : dolce dedica e ospitata a Domenica In : Alessia Marcuzzi scrive all’ex Simone Inzaghi: la dolce dedica e l’ospitata a Domenica In Era il lontano 2004 quando finiva l’amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, ex calciatore e fratello di Pippo. I due hanno avuto un frutto d’amore, Tommaso (oggi 18enne), e dopo la fine della love story hanno sempre mantenuto eccellenti rapporti. […] L'articolo Alessia Marcuzzi sull’ex Inzaghi: dolce dedica e ...

Alessia Marcuzzi festeggia l'ex Inzaghi per la vittoria della Coppa : La relazione tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi si è conclusa nel 2004, ma i due hanno mantenuto ottimi rapporti così, in seguito alla vittoria della Coppa Italia per la squadra guidata dall’allenatore, la conduttrice ha esultato insieme a lui e alla moglie, Gaia Lucariello.... la Marcuzzi ha seguito in diretta tv la finale di Coppa Italia che ha decretato la vittoria della Lazio, squadra guidata proprio dall’ex Inzaghi. --Tramite una serie ...

Alessia Marcuzzi rivela : “A 12 anni ho dormito in un bordello in Messico” : “Ho viaggiato con i miei fino ai 17-18 anni. L’ultima vacanza insieme è stata in Polinesia non mettendo mai piede per terra per quasi 3 mesi”. Alessia Marcuzzi ha raccontato ai microfoni di Radio Deejay la sua passione per i viaggi, la stessa che l’ha spinta a scrivere un libro-guida alle sue quattro città del cuore, Londra, Milano, Parigi e Roma: “In Viaggio con Alessia”. La conduttrice ha spiegato di aver ereditato questa passione dai ...

Alessia Marcuzzi a Domenica in (Anteprima Blogo) : Chi credeva che "il mercato" delle bionde in tv in visita extra territoriale fosse finito si sbagliava. Dopo il tris di bionde ad Amici, la mancata partecipazione di Maria De Filippi a Domenica in, fino all'approdo di Antonella Clerici nella semifinale di Amici, siamo qui per darvi conto di un altra bionda che fa visita ad una bionda in occasione della penultima puntata di Domenica in. Loro due sono grande amiche, un'amicizia nata sotto ...

Alessia Marcuzzi : "A 12 anni ho dormito in un bordello in Messico" - : Sandra Rondini Autrice del libro "In Viaggio con Alessia", la conduttrice tv ha rivelato ai microfoni di Radio Deejay di aver ereditato la sua grande passione per i viaggi dai suoi genitori che amavano partire all'avventura senza prenotare alberghi tanto che una volta furono costretti a dormire in un bordello Alessia Marcuzzi ha appena lanciato il libro “In Viaggio con Alessia”, una guida alle sue quattro città del cuore: Londra, ...