La Germania prova a commissariarci Cdu | L' Italia è un rischio | vigiliamo

Copyright - il Consiglio Europeo approva la direttiva sul diritto d’autore. L’Italia vota contro. Germania : “Evitare censura” : Il Consiglio Europeo ha approvato senza discussione la direttiva che modifica le regole sul diritto d’autore. Come annunciato, L’Italia ha votato contro assieme a Svezia, Finlandia, Polonia, Olanda e Lussemburgo. Astenuti Slovenia, Estonia e Belgio. La Germania ha invitato ufficialmente la Commissione, responsabile dell’attuazione, ad evitare filtri all’upload e censura. La riforma era stata approvata dal Parlamento Europeo dopo un ...