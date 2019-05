Luigi Di Maio: I soldi per evitare aumento dell’Iva li troviamo subito, li prendiamo da evasori (Di giovedì 16 maggio 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice certo che il governo eviterà l'aumento dell'Iva senza difficoltà e spiega come sarà possibile farlo: "Siamo un Paese che ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale. I 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva se vogliamo li troviamo velocemente".



