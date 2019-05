Juventus | squadra a riposo | i giocatori pensano alla festa scudetto | la società al futuro

Juventus - ottimo umore alla Continassa : la squadra pensa solo al campo (FOTO) : Il tema che tiene banco in questi giorni in ottica Juventus riguarda il futuro della panchina dei Campioni d’Italia. Mentre sui giornali e nelle varie trasmissioni televisive non si fa altro che domandarsi se Massimiliano Allegri se ne andrà o resterà, la squadra continua ad allenarsi e a preparare i prossimi impegni e non sembra essere minimamente toccata dalle voci di mercato. La Juve, anche questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 1-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : meglio la squadra viola - però Madama si difende! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

Inter-Juventus - Allegri : “Pari con uomini contati contro una squadra forte” : INTER JUVENTUS 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro l’Inter. Queste le parole che partono dagli elogi a Cristiano Ronaldo che con il suo gol ha ripreso i nerazzurri ed evitato la sconfitta: “Ho Cristiano Ronaldo e sono contento. E’ importante […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: “Pari con uomini contati ...

Capello : 'La Juventus avrà Higuain in squadra da luglio' : 'La Juventus riavrà Higuain in squadra da luglio dopo averlo svenduto in fretta quando hanno preso Ronaldo. Rientrerà dal Chelsea ed è un problema'. Parola di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport .

Dopo Juventus-Ajax i conti non tornano - ora serve una squadra attorno a Cristiano Ronaldo : Ronaldo l'abbiamo preso per provare a vincere la Champions, ma nel calcio uno più uno può anche fare tre, non è una scienza esatta'. Juve eliminata, Agnelli: "Champions era obiettivo, ci riproveremo ...

Juventus - senti Ancelotti : “Siamo l’unica squadra italiana in Europa” : Juventus Ancelotti- Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Arsenal, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla Juventus e al popolo bianconero. Napoli a caccia di una storica rimonta dopo la sconfitta per 2-0 nel match d’andata. Partenopei chiamati alla prova del nove per cercare di riscattare la […] More

Juventus - Blaise Matuidi ammette : “abbiamo trovato una squadra più forte” : Juventus, Blaise Matuidi ha parlato della sconfitta di ieri contro l’Ajax, olandesi dominanti a Torino “E’ stata una partita molto difficile, dobbiamo fare i complimenti all’Ajax che è una grande squadra e nell’arco delle due partite ha meritato di passare“. Sono le parole del giocatore della Juventus Blaise Matuidi che a ‘RMC Sport’ ha così commentato il ko dei bianconeri per 2-1 contro i ...

Calciomercato Juventus - possibili tre colpi per una super squadra : tra questi Pogba : Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Dopo avere perfezionato l'acquisto di Wesley dal Flamengo (talentuoso esterno che andrà a rinforzare la corsia mancina), il club bianconero avrà un altro colloquio con Mino Raiola per cercare di rinnovare con Moise Kean, giocatore esploso nelle ultime partite, nelle quali ha messo a segno ben sette reti consecutive. Sul gioiello classe 2000 sarebbe molto forte anche ...

Juventus-Ajax 1-2 : spettacolo olandese a Torino. Bianconeri eliminati - in semifinale ci va la squadra più forte : La cronaca è impietosa: è passata la squadra migliore. Ovvero l’Ajax, che ha espugnato lo Juventus Stadium e guadagnato con merito la semifinale di Champions League. Prestazione maestosa quella degli olandesi, con il punteggio finale (1-2) che sta addirittura stretto a De Ligt e soci, capaci di mettere sotto la Juve a Torino come avevano fatto negli ottavi con il Real a Madrid. È una realtà di altissimo livello questo Ajax, che ha dato ...

Juventus-Ajax - Paratici : “Siamo una grande squadra. Ajax? Sarà dura” : Juventus-Ajax – Ai microfoni di Juventus TV, Fabio Paratici ha rilasciato un’intervista a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve Ajax. Partita fondamentale, Paratici ha fatto il punto sugli avversari e sul match. Leggi anche: Juventus-Ajax streaming: dove vedere il match gratis Juventus-Ajax, Paratici a JTV L’ANALISI DEL MATCH – “Una gara dura. La Champions è sempre equilibrata, […] More

Juventus - Allegri 'Rispettare Ajax - ma voglio una squadra di iene' : TORINO - 'Bisogna fare meglio in fase di costruzione, come esecuzione di passaggi, di velocità, e avere grande rispetto dell'Ajax: in fase di possesso sono molto bravi, lo hanno dimostrato all'andata ...

Ivan Perisic : 'Al momento la Juventus è la squadra più forte in Italia' : Quando è l'avversario a riconoscere il valore e la forza di una squadra è senz'altro un gran bel riconoscimento. Questo è quanto ha fatto Ivan Perisic, centrocampista dell'Inter, verso la Juventus nel corso di un'intervista rilasciata nella sede della squadra belga del Bruges dove ha militato dal 2009 al 2011 prima di essere ceduto al Borussia Dortmund. Il giocatore croato, nel corso dell'intervista, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ...

Van der Meyde punge : "Juventus squadra normale - l'Ajax può farcela" : Andy van der Meyde è un ex calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, prossimo avversario della Juventus in Champions League. Il 39enne olandese, nella sua carriera ha vestito anche le maglie di ...

Chiellini-Juventus - sorpresa : il capitano partirà con la squadra : CHIELLINI JUVENTUS- Come riportato poco fa, è arrivata l’ufficialità dell’assenza di Giorgio Chiellini in vista del match di domani sera contro l’Ajax. Il difensore centrale non farà parte dei convocati a causa del problema al polpaccio. Solo palestra in mattinata, ma la notizia degli ultimi minuti è che il giocatore partirà comunque con la squadra […] More