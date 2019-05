Pallamano | Champions League femminile 2019 | trionfa il Gyor | Rostov sconfitto di misura

oasport

Si è conclusa con il trionfo delle ungheresi delladi, al termine di una finale scoppiettante, in cui l'equilibrio si è prolungato fino 7-5, con il primo mini-allungo delle russe del, prolungato sul 9-7 e sul 10-8, prima del break delle magiare, capaci di chiudere la prima frazione sul 15-11. Nella ripresa è salita in cattedra il portiere norvegese Kari Aalvik Grimsbø, miglior giocatrice della finale, che ha permesso alle ragazze allenate da Gabor Darny di resistere alle offensive avversarie, tenendole a distanza di sicurezza fino agli ultimi minuti, quando la rimonta delsi è fermata sul 25-24. Il terzo posto è invece andato alle norvegesi del Kristiansand, in svantaggio dopo il primo tempo 16-15, ma capaci di rimontare il Metz fino al conclusivo 31-30.

