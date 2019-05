Masters 1000 Madrid 2019 | Novak Djokovic si prende la finale | battuto in due durissimi

LIVE Djokovic-Thiem - Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA : 7-6 (2) 7-6 (4). Gran battaglia - ma il serbo conquista la finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Madrid di tennis: il match tra il serbo e l’austriaco scatterà alle ore 16.00. Sulla terra battuta iberica i due si giocheranno un posto nella finale di domani. L’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del seeding, è apparso tra i giocatori più in forma sulla terra battuta, ieri ha ...

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA : l’emergente greco sfida il Re della terra rossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del Masters 1000 di Madrid di tennis tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Sulla terra rossa della “Caja Magica” della capitale iberica un confronto generazionale tra un tennista che ha scritto la storia di questo sport e un altro che aspira ad essere un riferimento. Rafa viene dal convincente successo l’elvetico Stan Wawrinka nei quarti di finale. Un secco 6-1 ...

Semifinali Masters1000 Madrid 2019 : Nadal-Tsitsipas e Djokovic-Thiem. Programma - orari e tv : A Madrid si gioca per la finale: il quarto Masters 1000 dell’anno, alla fine della sera, avrà trovato i due uomini che si contenderanno l’edizione 2019 nella giornata di domani. Nel primo incontro, alle 16, Novak Djokovic e Dominic Thiem daranno vita a una vera battaglia, dopo che il primo è arrivato in semifinale particolarmente fresco, visti gli avversari abbordabili prima e il forfait di Cilic poi, e il secondo si è ritrovato a ...

Djokovic-Thiem - Semifinale Masters1000 Madrid 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il programma di singolare alla Caja Magica di Madrid, per il quarto Masters 1000 dell’anno, si apre con la Semifinale tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Per il serbo c’è la caccia non solo al sesto successo in otto confronti contro l’austriaco, ma anche alla terza finale nella capitale spagnola dopo quelle del 2011 e 2016, entrambe vinte. Sarebbe anche l’ultimo atto numero 48 a livello di 1000 per il numero 1 del mondo. ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati dei quarti di finale (10 maggio). Avanti Nadal e Djokovic - fuori Federer e Zverev : Oggi a Madrid, nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis, si sono giocati tre dei quattro quarti di finale in programma: il numero uno del seeding, il serbo Novak Djokovic, è passato alle semifinali senza giocare, dato che il croato Marin Cilic, numero 9, ha dato forfait per un’intossicazione alimentare. Nelle altre sfide di giornata, cade l’elvetico Roger Federer, che viene rimontato e battuto dall’austriaco Dominic Thiem che si ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal travolge Stan Wawrinka e vola in semifinale : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Madrid lo spagnolo ha letteralmente dominato lo svizzero col punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco portando il suo bilancio contro l’elvetico a 18 vittorie su 21 incontri. Primo set che inizia a gran ritmo da parte di tutti e due e con Wawrinka che piazza un paio dei suoi micidiali rovesci lungolinea ma nel quarto e nel sesto game perde i suoi primi servizi di tutto il torneo, ...

LIVE Federer-Thiem - Masters 1000 Madrid 2019 in DIRETTA : vince Thiem 3-6 7-6 6-4 - in semifinale trova Novak Djokovic : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid tra Roger Federer, numero 3 del mondo, e Dominic Thiem, numero 5. Lo svizzero ieri contro Gael Monfils ha vinto la sua 1200a partita in carriera nel circuito ATP e tutto questo nel suo torneo di ritorno sulla terra battuta da quando proprio Thiem lo sconfisse a Roma nel 2016. Federer ha vinto tre volte questo torneo, nel 2006, nel ...

