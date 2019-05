Cambiamento climatico | conferenza con Fridays for Future al Pacinotti

Il Cambiamento climatico una è “grave minaccia” per gli australiani : Per gli australiani il cambiamento climatico è la maggiore minaccia agli “interessi vitali” del Paese: per la prima volta viene posto in cima alla lista delle preoccupazioni, secondo l’ultima rilevazione dell’ente demoscopico Lowy Institute, iniziata nel 2006. Nell’ultimo sondaggio condotto a marzo, il 64% (un balzo di 6 punti rispetto al 2018) ha indicato che il cambiamento climatico è “una minaccia ...

Otto paesi dell’Unione Europea proporranno di spendere un quarto del bilancio comunitario per combattere il Cambiamento climatico : Otto paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) hanno annunciato un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico che prevede di spendere un quarto del bilancio dell’UE a questo scopo. Il piano sarà presentato

Cambiamento climatico e diversità di genere : i megatrend secondo Nordea : Nel 2018, infatti, il gruppo del quale NAM fa parte, Nordea Group, si è classificato tra i primi 100 più sostenibili al mondo. LA SOSTENIBILITÀ PER Nordea ' Pensiamo che la sostenibilità sia solo una ...

La riunione del Consiglio Artico è finita senza una dichiarazione contro il Cambiamento climatico per via degli Stati Uniti : Lunedì e oggi si è tenuta a Rovaniemi, in Finlandia, l’undicesima riunione del Consiglio Artico, un forum intergovernativo dedicato alle questioni economiche e ambientali che interessano i paesi affacciati sul mar Glaciale Artico, e per la prima volta dal 1996

Una volta per tutte : sì - in Italia fa freddo ma il Cambiamento climatico esiste eccome : Sono bastati due o tre giorni di temperature sotto la media per far rispuntare sui quotidiani la solita trita polemica sul riscaldamento globale che non c’è. Non vi sto a tediare con dettagli su cose che ormai dovremmo sapere tutti: che c’è differenza fra tempo atmosferico e clima globale, che qualche giorno di freddo o di caldo non vogliono dire niente, che bisogna fare la media su parecchi anni, che mentre qui tutti dicono che è freddo in ...

Il Cambiamento climatico viene da lontano : la siccità ha radici antiche : Il cambiamento climatico viene da lontano e i suoi effetti si sono fatti sentire dai primi del ‘900 in poi: ne sono convinti i ricercatori del Giss (Goddard Institute for Space Studies) della Nasa, che hanno dedicato uno studio all’andamento globale della siccità, mettendo a confronto dati reali e simulazioni riguardanti l’umidità del suolo. Lo studio, che ha visto anche la partecipazione della Columbia University e del Livermore National ...

Il Cambiamento climatico impatterà sui mercati azionari? : La responsabilità ultima è quindi collettiva, politica, e non individuale, fermo restando che ognuno può adottare gli stili di vita più conformi alla propria sensibilità. Fatte queste dovute ...

Cambiamento climatico : il movimento Extinction Rebellion e la disobbedienza civile come arma di pressione sui governi : ... con i loro striscioni, graffiti, artisti di strada e il sostegno anche di attori famosi, come Emma Thompson, i manifestanti hanno marciato, ballato con la polizia , tenuto discorsi e spettacoli di ...

Banksy colpisce ancora : a Londra murale contro il Cambiamento climatico : Nel centro di Londra è spuntato un misterioso graffito e sembrerebbe essere un altro dei colpi di Banksy . L'opera è stata dipinta su un muretto a Marble Arch, nella zona che era la base degli ...

Londra - un nuovo murales (probabilmente) di Bansky contro il Cambiamento climatico : I graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyUn murales che raffigura una bambina che regge un piccolo cartello di Extinction Rebellion, il gruppo di ecologisti che da dieci giorni animano la protesta a Londra, accanto a una piantina ...

Cambiamento climatico - il premier Conte : “Serve rapida attuazione degli Accordi di Parigi” : “Nessun Paese può agire in modo isolato. La comunità internazionale deve agire di concerto. Un fenomeno come il Cambiamento climatico, che mette in pericolo la vita delle future generazioni, richiede risposte comuni, a partire dalla piena e rapida attuazione degli Accordi di Parigi“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione di una sessione di lavoro del secondo forum Belt and Road, a ...

Cambiamento climatico - nuove opportunità di investimento : Per esempio, la Cina è ora considerata la seconda economia mondiale, alle spalle solo degli Stati Uniti ed è un leader globale in svariate aree. Nei 40 anni trascorsi da quando Deng Xiaoping lanciò ...

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani e il Cambiamento climatico : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani e il cambiamento climatico Settimana scorsa Greta Thunberg, giovane attivista ambientalista svedese, ha fatto tappa in Italia. Un tour che l’ha portata ad incontrare Papa Francesco, intervenire in Senato e infine partecipare ad una manifestazione a Roma contro il cambiamento climatico. Quello di Greta è stato un accorato appello a fare presto per salvare “il nostro Pianeta”. ...

ACTIVE FOR PLANET by ENGIE – ACTIVE TEST SUL Cambiamento CLIMATICO : Durante la presentazione alla stampa della Mostra “Capire il CAMBIAMENTO CLIMATICO”, allestita fino alla fine del mese di maggio al Museo di Storia Naturale di Milano e di cui ENGIE è Global&ACTIVE Partner – il Curatore scientifico Luca Mercalli e l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Dal Corno hanno evidenziato il ruolo cruciale che la comunicazione e l’informazione giocano nel favorire la modifica dei comportamenti ...