Cannabis legale | ministro Matteo Salvini | ma cosa ti sei fumato?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Mi costituisco, confesso: ho, il. L’ho fatto a lungo, soprattutto nel primo caso. Non ne vado orgoglioso, ma men che meno mi pento. Poi ho smesso. Ho smesso di fumarecon alti contenuti di Thc, quella il, per intendermi con chi non fosse avvezzo alla questione nel 2014. L’ho fatto per due motivi: non mi dava più alcun piacere, anzi mi agitava, e allo stesso tempo ho maturato una sensibilità personale nei confronti del tema del finanziamento alla criminalità che stava a monte delle mie cannette. Da quando è possibile acquistare, l’ho provata di tanto in tanto. Qualche tiro prima di andare a letto. Paragone impietoso: rilassa molto grazie all’alto contenuto di Cbd che ha effetto miorilassante, non ‘sballa’ per il basso contenuto di Thc che per legge non può superare lo 0,6 per cento. Sapore ...

matteosalvinimi : ??Chiusi altri tre negozi di cannabis cosiddetta “legale” in provincia di Macerata. L’ha deciso il Questore. Con que… - petergomezblog : Salvini: “Chiuderò uno a uno tutti i negozi di cannabis legale, sono diseducativi” . - marcofurfaro : C'è una bambina di 4 anni vittima della camorra ancora in ospedale. E il Ministro dell'Interno decide di fare la gu… -