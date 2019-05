Appalti | indagati in Calabria il presidente Oliverio | il sindaco di Cosenza e una

repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Venti persone sotto indagine. Nel mirino le gare per la costruzione del nuovo ospedale, della metropolitana e del museo di Alarico

SaggioYogurt : RT @valy_s: In #Lombardia, indagati quelli di #FI... In #Calabria,PAR CONDICIO: Indagati in merito ad inchiesta su grandi opere, il Pres. d… - robertolotito : RT @LaNotiziaTweet: Tangenti e appalti, maxi-retata dell’Antimafia tra Lombardia e Piemonte: 95 indagati e 43 arresti. Sono coinvolti polit… - alba90yt : RT @valy_s: In #Lombardia, indagati quelli di #FI... In #Calabria,PAR CONDICIO: Indagati in merito ad inchiesta su grandi opere, il Pres. d… -