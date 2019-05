Play-off Serie C | tabellone | calendario e accoppiamenti Date | programma e tv

Nba Playoff - Denver pareggia sul 2-2 con Portland : I Denver Nuggets sono stati la rivelazione della stagione regolare. Continuano a stupire anche ai playoff. Vincono gara 4 a Portland 116-112 , trascinati da Murray e Jokic. Dimostrando una maturità ...

Playoff NBA : Kawhi Leonard è il miglior giocatore di questa post-season? : Che sia il miglior giocatore della Eastern Conference non è in dubbio " con buona pace di Giannis Antetokounmpo, sotto controllo e ancora non chiamato a fare gli straordinari per trascinare i Bucks. ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Playoff Nba – Leonard e Murray super : Raptors e Nuggets portano le serie in parità : serie sulla parità: i Raptors e i Nuggets trionfano in Gara-4 di semifinale di Conference Continua lo spettacolo dei Playoff NBA: è andata in scena ieri sera Gara-4 di semifinale di Conference tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Brutta sconfitta per i padroni di casa che non sono riusciti ad approfittare del vantaggio, vedendo la serie tornare sulla parità. Ottima prestazione dei Raptors, che hanno lottato con grinta per non ...

Playoff NBA - Jokic-Murray trascinano Denver in gara-4 : 2-2 nella serie con Portland : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 112-116 I Nuggets sono stati abili nel corso di tutta la stagione a riportarsi immediatamente in carreggiata, anche dopo un brutto colpo, e in gara-4 contro ...

Serie D - i verdetti dell’ultima giornata e gli accoppiamenti Playoff e Playout : Si è conclusa l’ultima giornata di Serie D, la quarta divisione italiana. Emessi i verdetti della stagione tra promozioni, playoff e playout. GIRONE A Lecco promosso in Serie C Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno ai play-off Sestri Levante e Arconatese ai play-out Pro Dronero, Stresa e Borgaro retrocesse in Eccellenza accoppiamenti PLAY-OFF Sanremo – Inveruno Savona – Ligorna accoppiamenti PLAY-OUT Sestri Levante – ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i Playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Team Altamura vs Fidelis Andria 3-0 : addio sogno Playoff per i biancazzurri. FOTOGALLERY : Smaltita la delusione, si va avanti e ringrazio Ales sandro Potenza, i suoi ragazzi e tutti i tifosi, perchè Andria merita questi spettacoli e anche altri. E noi faremo di tutto per fare il meglio'. ...

Eccellenza - Play off : l'Agropoli batte l'Audax Cervinara 1-0 : La cronaca del match: al 10′ tiro dal limite di Befi, blocca Capone. Tre minuti più tardi identica azione dell' Audax con Russolillo, ancora attento l' estremo difensore agropolese. Al 15′...

Playoff NBA - Philadelphia-Toronto gara-4 su Sky Sport NBA LIVE : Siakam in campo : Sette giorni e due sconfitte dopo, i canadesi si ritrovano già con le spalle al muro in vista di gara-4, prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio ...

Serie C - Girone C : il quadro dei Playoff e del Playout : Ultima giornata per il Girone C della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Juve Stabia promossa in Serie B Trapani al secondo turno fase play-off nazionale Catanzaro al primo turno fase play-off nazionale Catania al secondo turno fase play-off Girone Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana e Rende ai play-off Bisceglie e Paganese ai ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone C : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone C della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Juve Stabia aveva già strappato la promozione diretta alla Serie B, mentre le altre formazioni classificate dal secondo al decimo posto dovranno passare per i playoff. Al primo turno assisteremo a questi tre confronti: Potenza-Rende, Virtus Francavilla-Casertana, Reggina-Monopoli. Si giocherà una gara secca in casa della meglio piazzata al termine della regular season (in caso di ...