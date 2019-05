Roma | Totti | Ilary e il gran finale di Gomorra in famiglia sul divano di casa

Casillas colpito da infarto : è fuori pericolo. Messaggi dalla Roma e da Totti : 'Amico non mollare' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Tanta paura nel mondo del calcio per Iker Casillas . Oggi il portiere spagnolo, storica colonna del Real Madrid, è stato colpito da un infarto durante l'allenamento del Porto. Casillas è stato subito ricoverato e ...

Totti - la vita dell’ex capitano della Roma diventa una serie tv [DETTAGLI] : La Wildside ha acquistato i diritti dell’autobiografia di Francesco Totti per farne una serie tv evento, che andrà in onda su Sky. Il libro che racconta la vita dell’ex capitano della Roma, scritto insieme a Paolo Condò, ha riscosso un enorme successo, tant’è che si può considerare conclusa la trattativa con la Wildside, casa di produzione guidata da Lorenzo Mieli e Paolo Gianani. Il casting inizierà presto. Secondo i ...

Totti fa il Romantico - compleanno con sorpresa per la bellissima Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary Blasi insieme a Montecarlo, la coppia festeggia il compleanno della presentatrice romana in una cornice da sogno Francesco Totti ed Ilary Blasi sono volati nel Principato di Monaco per trascorrere una giornata speciale. I due piccioncini hanno preso un volo privato da Ciampino a Montecarlo ed in serata saranno all’Hotel de Paris per una cena romantica. Totti ha organizzato questo viaggio ‘a ...

Totti - un Capitano - arriva la serie tv tratta dall'autobiografia del capitano della Roma? : Francesco Totti, ex capitano e ora dirigente della Roma, volto simbolo di una città (o almeno di una sua parte), sposato con Ilary Blasi, potrebbe diventare presto il soggetto di una nuova serie tv.La notizia arriva dalle pagine de Il Romanista, quotidiano sportivo che come il nome lascia ben intendere, è sempre molto attento alle vicende della squadra che porta il nome della città. Secondo quanto riporta l'articolo la casa di produzione ...

Ilary e Totti - la Romantica dedica su Instagram : Una dedica romantica su Instagram e un party da sogno con il suo Francesco Totti: Ilary Blasi ha scelto di festeggiare così il suo 38esimo compleanno. La conduttrice è volata a Montecarlo insieme al marito e agli amici più cari, per celebrare i suoi 38 anni. Un compleanno speciale, che Ilary e Totti hanno raccontato anche sui social, dove hanno postato delle foto che si completano: da una parte la Blasi, che guarda alla sua sinistra, mentre ...

"La mia metà...". Il Romanticissimo "scatto puzzle" di Totti e Ilary fa impazzire i follower : Uno scatto diviso con la propria dolce metà per celebrare un compleanno speciale: ecco la trovata di Francesco Totti e Ilary Blasi. Per il compleanno della conduttrice, lei e il marito Francesco Totti hanno deciso di postare su Instagram una foto di festeggiamenti con tanto vista mozzafiato.Lei guarda verso sinistra e lui verso destra: due differenti post nei rispettivi profili che, quasi si trattasse di un puzzle, vanno a completare un ...

La Roma più bella vola al quarto posto. Pastore incanta - Totti e Ranieri chiamano Conte : Roma-Cagliari 3-0: i giallorossi accarezzano il sogno del quarto posto, in attesa delle partite di Milan e Atalanta, rispettivamente contro il Torino e Udinese. Roma-Cagliari è durata sette minuti . L'...

Roma - l'agente di Zaniolo : "Sorpreso dalle parole di Totti" : Il giorno dopo la bella vittoria della Roma sul Cagliari, in casa giallorossa tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo . Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sul contratto dell'ex Inter prima della ...

Che fine ha fatto? Riise - da Liverpool e Roma con Gerrard e Totti al poker professionistico : La passione per le donne belle e famose sarà una costante della sua vita, tanto che a 25 anni sale agli onori della cronaca norvegese per l'invio di sms a diverse protagoniste del mondo dello ...

Roma - caos Zaniolo : Totti parla di contratto fatto - ma l'agente non ne sa nulla! : Francesco Totti nella serata di ieri ha parlato del contratto di Zaniolo con la Roma, ma l'agente del calciatore è caduto dalle nuvole Il caso Zaniolo s'infittisce relativamente al rinnovo con la Roma.

Roma - caos Zaniolo : Totti parla di contratto fatto - ma l’agente non ne sa nulla! : Francesco Totti nella serata di ieri ha parlato del contratto di Zaniolo con la Roma, ma l’agente del calciatore è caduto dalle nuvole Il caso Zaniolo s’infittisce relativamente al rinnovo con la Roma. Nella serata di ieri Francesco Totti ha infatti dichiarato che “il contratto è fatto”, ma così non sembra essere affatto. Il procuratore del centrocampista giallorosso, Claudio Vigorelli, ha commentato con sorpresa le ...

Roma - Ranieri 'Conte Se arriva lo vado a prendere all aeroporto...'. Totti 'E un vincente - chi non lo vorrebbe ' : Roma - 'Da tifoso della Roma vorrei Antonio Conte come allenatore. Non so nulla di presunti contatti ma un suo eventuale arrivo mi renderebbe felice. Lo andrei a prendere personalmente all'aeroporto...

Antonio Conte alla Roma? Francesco Totti ammette : “è un vincente - ma ora dobbiamo portare rispetto a Ranieri” : Le parole di Francesco Totti sul futuro allenatore della Roma: l’ex capitano giallorosso esalta Antonio Conte ma rispetta Ranieri “Conte è uno degli allenatori più forti d’Europa, è un vincente. Ovunque è andato ha vinto, perciò, penso che qualsiasi squadra farebbe follie per lui. Adesso si parla della Roma, si è parlato dell’Inter, del Bayern Monaco. Perciò, ci sono parecchie squadre su di lui“. Lo dice il ...

Totti parla del possibile arrivo di Conte alla Roma : Totti commenta le voci su Conte Totti: "Conte alla Roma? Lo vorrebbero tutti" L'ex capitano della Roma si è presentato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio della sfida contro il club ...