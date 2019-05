Una Vita Anticipazioni 3 maggio 2019 | Blanca sospetta di Diego

Anticipazioni Una Vita dal 5 all'11 maggio : Ursula propone a Samuel di uccidere Diego : Sarà una settimana ricca di novità quella che attende i telespettatori di Una Vita dal 5 all'11 maggio. In tale periodo continuerà a tenere banco il segreto di Diego, che deciderà di chiudere con Blanca senza spiegarle di essere gravemente malato. La donna però non smetterà di provare forti sentimenti per lui e il fatto spingerà Ursula a chiedere a Samuel di correre definitivamente ai ripari. Arturo apprenderà da Silvia i dettagli del suo piano ...

Una Vita Anticipazioni 2 maggio 2019 : Diego lascia Blanca nelle grinfie del nemico : Diego ha deciso di lasciare Blanca e chiede a Samuel di occuparsi di lei quando lui non ci sarà più.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Samuel muore, ma prima manda un messaggio a Diego Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita non possono non concentrarsi sulla morte di Samuel. I telespettatori spagnoli hanno da poco assistito all'omicidio del povero Alday, che pur di salvare sua moglie Genoveva perde la Vita. Una morte inaspettata quella di Samuel, […]

Una Vita anticipazioni : SAMUEL uccide il padre JAIME e poi… : Terribile omicidio in arrivo nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita: al termine di un acceso scontro, SAMUEL Alday (Juan Gareda) strangolerà a morte il padre JAIME (Carlos Olalla). Questo scontro caratterizzerà le successive vicende della telenovela… Spoiler Una Vita: JAIME vuole che SAMUEL si costituisca Le anticipazioni segnalano che JAIME, oltre a scoprire che il figlio ha violentato la moglie Blanca (Elena Gonzalez), resterà ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO smaschera il generale ZAVALA : La storyline di Una Vita che ha come protagonisti ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e Silvia Reyes (Elia Galera) verrà scombussolata da un improvviso colpo di scena: la donna, che è una spia al servizio della casata reale, dovrà infatti sposare il generale Fernando ZAVALA (Ramon Rados) per impedire che Alfonso XII, il futuro monarca, venga ucciso prima di salire sul trono. ARTURO, col passare dei giorni, si renderà però conto che la donna, che ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2019 : anticipazioni puntata 706 di Una VITA di giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2019: Diego ha chiesto a Samuel di occuparsi di Blanca quando lui non sarà più vivo. Il fratello gli risponde che dipenderà esclusivamente da lei… Ursula illustra a Samuel la fase successiva del suo piano… La relazione tra Jacinto e Marcelina sembra chiudersi subito: la ragazza, infatti, pretende sin da subito le nozze… Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : Silvia sposerà Zavala! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019: Silvia sceglie di sposare Zavala! Inigo e Flora si tradiscono a vicenda Anticipazioni Una Vita: Silvia decide di sposare Zavala, gettando il colonnello Valverde nello sconforto. Inigo si innamora di Leonor mentre Flora e Liberto trascorrono dei momenti molto dolci insieme… Blanca rifiuta Samuel per l’ennesima volta, mentre Ursula tesse un pericoloso ...

Anticipazioni Una Vita - oggi : Diego non informa Blanca sulle sue condizioni di salute : La telenovela Una Vita non andrà in pausa oggi 1° maggio in occasione della 'Festa dei lavoratori'. Proprio come già accaduto il 25 aprile, Mediaset ha deciso di proporre le vicende di Acacias 38, che saranno grandi protagoniste del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e donne, a sua volta confermato nel giorno di vacanza. L'occasione sarà perfetta per approfondire le conseguenze della dichiarazione di Jaime a Diego: quest'ultimo ha scoperto di ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : un bacio inaspettato : Una Vita Anticipazioni: Blanca torna a vivere con Ursula e Samuel Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Diego e Blanca si lasceranno. Jamie confesserà alla figlia di Ursula, spinto dal figlio maggiore, che Diego vuole troncare la loro storia peccaminosa. In realtà il ragazzo, convinto di essere affetto da mercurialismo vorrà soltanto salvaguardare la compagna e il bambino. Sarà durante una cena pubblica che Diego a Una Vita ...