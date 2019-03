La bici e suoi accessori | liberi di personalizzare

Schiaffo delle Marche ai suoi terremotati : "10 milioni per le bici" : Cosa c'entrano le piste ciclabili con la ricostruzione post-terremoto? A prima vista nulla. Eppure un nesso dev'esserci visto che la Regione Marche ha appena deliberato di destinare 5.016.000,00 euro "a valere sui fondi Eventi Sismici Por Fesr Marche 2014/202010", per la costruzione di una nuova rete di piste ciclabili. Cifra che sarebbe poi versata in due tranche, per un costo complessivo quindi del doppio, circa 10 milioni di euro. Il tutto è ...