MotoGp – Tutto pronto per il Gp del Qatar | i nomi dei piloti protagonisti nella

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Ho male in tutto il corpo - sarà una gara di sopravvivenza per me” : 15° posto e due cadute. Non è stato certo il giorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, quello delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, l’iberico ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi che hanno avuto anche delle ripercussioni sul suo fisico già provato. Lorenzo, infatti, viene da un inverno travagliato nel corso del quale si è procurato la frattura allo scafoide del polso ...

Valentino Rossi MotoGp GP Qatar 2019 : “Ho avuto problemi all’anteriore - devo fare di tutto per centrare la Q2” : Valentino Rossi chiude la sua prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP in maniera davvero incredibile. Miglior tempo nella FP1, solamente 17esimo nella seconda sessione di prove libere. Un andamento a “gambero” che viene confermato anche dal “Dottore”, come ha spiegato al profilo Twitter del team Yamaha Movistar. “È stata una giornata strana perché, a mio parere, non siamo ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : tutto confermato - si corre alle ore 18.00 italiane : Tanto tuono che (non) piovve. I piloti hanno spinto in tutti i modi, ma la Race Direction non ha cambiato idea: il Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP si correrà, come previsto, alle ore 18.00 italiane (le 20.00 di Losail). La riunione che si è conclusa da poco, come ha riportato Sky Sport, non ha sortito l’effetto sperato dai protagonisti, che speravano in un anticipo quantomeno di un’ora per evitare il rischio di umidità che, ...

MotoGp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

MotoGp – Tutto pronto per i test del Qatar : Marquez e Lorenzo alleati - gli spagnoli della Honda se la ridono a Losail [FOTO] : Jorge Lorenzo e Marc Marquez sorridenti e divertiti a Losail: la complicità dei due compagni di squadra Honda prima dei test del Qatar Manca pochissimo ormai al via dell’ultima sessione di test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono approdati in Qatar, dove per tre giorni sfrecceranno sul circuito di Losail per raccogliere gli ultimi utilissimi dati per avere una moto competitiva ed il più completa possibile ...

MotoGp - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...