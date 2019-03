Brexit ovvero la democrazia che intrappola la democrazia

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019)ta sin dall'inizio del proprio mandato dall'azzardo (fallito) del pokerista David Cameron, Theresa May è di nuovo in pellegrinaggio tra i corridoi vetrati di Bruxelles per chiedere aiuto ai suoi colleghi europei.Come nelle migliori favole, anche dalla, già prima del suo compimento ufficiale, si può trarre una morale: uscire dall'Europa è operazione tutt'altro che agevole e l'esempio britannico offre numerosi spunti di riflessione che si ripercuotono direttamente sui fondamenti delle istituzioni democratiche.Se la più antica e rodataparlamentare è oggi di fronte alla più grossa crisi delle propria storia lo si deve principalmente proprio allae alla semplicistica pretesa di rivolgersi direttamente al popolo per dirimere quelle questioni fondamentali che sono e dovrebbero essere sempre di competenza ...

