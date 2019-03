VIDEO Dorothea Wierer riceve la Coppa del Mondo La festa sul podio con la squadra

VIDEO Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Dorothea Wierer si aggiudica la sfera di cristallo dell’inseguimento! Vince ancora Kuzmina : È ancora una dominante Anastasiya Kuzmina ad aggiudicarsi la prova ad inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon al femminile in quel di Oslo. In terra norvegese la slovacca trova il primo 0 su quattro poligoni in carriera e distrugge la concorrenza, con le avversarie staccate di oltre un minuto. Dorothea Wierer non è perfetta al poligono, è dodicesima ma va a prendersi la sfera di cristallo nell’inseguimento. L’azzurra non ...

VIDEO Biathlon - l’Italia vince la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow : L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo ...