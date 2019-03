Uragani e incendi in USA | la Fema ha esposto i dati di milioni di vittime

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) La(Federal Emergency Management Agency, la protezione civile statunitense) hapersonali di 2,3didegliHarvey, Maria, Irma e deglidel 2017 in California: il dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha scoperto che le informazioni sensibili delle persone che cercavano una sistemazione temporanea sono state trasferite ad un contractor, con conseguente rischio di furto di identità personale o di frodi. Laavrebbe trasferito non solo le informazioni standard previste ma anche riferimenti bancari e indirizzi personali, violando la legge sulla privacy. “Da quando il problema è stato scoperto, laha preso misure per rimediare a questo errore: non condividerà piùnon necessari con il contractor. Fino ad oranon ha individuato indicazioni che suggeriscano la compromissione didelle“, ha spiegato ...