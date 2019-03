Susy Laude e Dino Abbrescia | «Questa è la volta buona che ci sposiamo»

vanityfair

(Di domenica 17 marzo 2019)Se foste una coppia storica? «Forse, Sandra e Raimondo». «Oggi, tra l’altro, di coppie nella vita che si mettono davvero in gioco anche sullo schermo ce ne sono davvero poche». «Aprire la porta di casa tua, del resto, non è facile». Il botta e risposta, dall’altro lato della cornetta, è train viva voce. A loro – entrambi attori, compagni di vita da 10 anni, genitori di Nico, 9 – di lavorare insieme succede molto spesso («chissà perché…»). Solo per citarne un paio: sono appena stati marito e moglie in La compagnia del cigno; lo saranno nel nuovo film di Fausto Brizzi, le cui riprese sono iniziate a Torino (titolo Se mi vuoi bene, nel cast anche Claudio Bisio); hanno ballato insieme in Dance Dance Dance 2. Così a lei è ...