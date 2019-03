Don Maffeis | ' Dignità e sensibilità | come cambia la comunicazione cattolica'

interris

(Di domenica 17 marzo 2019) Non voglio santificare il passato, ma ciò che noto sui miei nipoti è proprio il fatto che l'accesso sul mondo non filtra più dallo sguardo attento di un adulto, non è più la piccola biblioteca del ...

interrisnews : L'informazione e la cristianità ai tempi della rete. L'intervista a don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio delle… - mbbelluco : RT @copercom: #Solidarietà e #volontariato, la spina dorsale del #Paese (don Ivan #Maffeis, @UCSCEI) - copercom : #Solidarietà e #volontariato, la spina dorsale del #Paese (don Ivan #Maffeis, @UCSCEI) -