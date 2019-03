Il Fatto | esordio boom in Borsa Il Ceo | Ora quotazione a Parigi

Il Fatto : esordio boom in Borsa Sospeso - poi rialzo a due cifre : esordio col botto in Borsa per Seif, la società che edita il Fatto Quotidiano. Subito dopo il suono della campanella all’Aim Italia, il titolo è schizzato subito verso l'alto, facendo scattare la sospensione delle negoziazioni. Riammesso, dopo i primi scambi, il prezzo delle azioni ha raggiunto quota 0,84 euro mettendo a segno un rialzo a due cifre (+16%) rispetto ai 0,72 euro del collocamento. Segui ...

La regina Elisabetta ha Fatto il suo esordio su Instagram : "Oggi, mentre visitavo il Museo della Scienza, ero interessata a scoprire una lettera dei Royal Archives, scritta nel 1843 al mio trisavolo Prince Albert" scrive nel suo post d'esordio nella pagina

Ciclismo – Nibali pronto per l'esordio stagionale : "sarà un anno intenso - spero di aver Fatto la scelta giusta" : Vincenzo Nibali e la sua preparazione in vista del primo appuntamento di stagione, l'opinione del corridore messinese prima dell'esordio all'UAE Tour Prima di affrontare tutti gli impegnativi appuntamenti di questa stagione, Vincenzo Nibali si è unito al suo team per gli allenamenti. Al termine del ritiro e prima dell'esordio all'UAE Tour negli Emirati Arabi Uniti, il ciclista della Bahrain Merida ha