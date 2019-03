Tennis – Djokovic fa chiarezza sul suo futuro | “mi concentro sui tornei importanti

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic volano ai quarti di finale. Sconfitti Bopanna/Shapovalov al super tie-break : Fabio Fognini e Novak Djokovic continuano il loro cammino condiviso nel Masters 1000 di Indian Wells 2019. Nel torneo di doppio sul cemento statunitense, il numero 1 del mondo e il ligure hanno superato 6-4 1-6 10-8 la coppia formata da Rohan Bopanna e da Denis Shapovalov. Una partita estremamente combattuta che ha visto il duo italo-serbo centrare il bersaglio grosso ed accedere ai quarti di finale dove affronteranno i vincenti della sfida tra ...

Tennis - Indian Wells : Venus show con la Kvitova - avanza Djokovic : Esce infatti la testa di serie numero 13, Caroline Wozniacki , sconfitta dalla numero 59 del mondo, la russa Ekaterina Alexandrova 7-5 2-6 7-5. Alexandrova, al primo torneo Premier Mandatory in ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di sabato 9 marzo. Avanzano Djokovic e Zverev - cadono Tsitspias e Kyrgios : E’ andata in archivio una giornata dedicata ai secondi turni al Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) di Tennis. Sul cemento americano hanno fatto i loro esordi due dei grandi attesi del torneo, vale a dire il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic e il tedesco (n.3 del ranking) Alexander Zverev. Partendo da quest’ultimo, “Sascha“, avanti nello score 6-3 2-0 contro lo slovacco Martin Klizan (n.50 ATP), ha potuto ...

Tennis - Indian Wells Azarenka si inchina a Serena Williams - Fognini-Djokovic avanti nel doppio : doppio, avanti Fognini-Djokovic Sorride anche Fabio Fognini che, in coppia con Novak Djokovic, numero uno del mondo, ha raggiunto il secondo turno nel doppio. Il ligure e il serbo hanno sconfitto per ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic danno spettacolo ed accedono agli ottavi di finale : E la strana coppia la spunta. C’era grande curiosità ad Indian Wells (Stati Uniti), sede di uno dei Masters 1000 più importanti del circuito del Tennis maschile, relativamente all’accoppiata Fabio Fognini/Novak Djokovic (n.1 del mondo) che si è esibita nel primo turno del torneo di doppio contro il francese Jeremy Chardy e il canadese Milos Raonic. In 1 ora e 15 minuti il duo italo-serbo ha centrato il bersaglio grosso, superando i ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

Tennis : Djokovic n.1 - Federer ora è 4/o : ANSA, - ROMA, 4 MAR - Il 100/o torneo vinto nella sua ineguagliabile carriera vale a Roger Federer il n.4 del ranking mondiale. Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp, il fuoriclasse di Basilea, ...

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis : Novak Djokovic - numero 1 del mondo dopo aver pensato di smettere : “Devo tutto a Jelena, mia moglie. E’ lei che mi ha tenuto insieme quando stavo perdendo i pezzi. C’è stato un momento in cui non riuscivo più a trovare un motivo per giocare a Tennis, non mi divertivo più, e dubitavo valesse la pena di sopportare la fatica e il dolore. Volevo smettere, dire basta, ero impaziente. Bisognava solo attendere e non distruggere quello che avevo costruito“. Sono queste le parole del serbo Novak ...

Tennis - Rafa Nadal ed il suo inizio di stagione : la finale degli Australian Open con Djokovic non va giù : Rafa Nadal non ha gradito il modo nel quale ha perso la finale degli Australian Open con Djokovic: piccolo rimpianto di inizio stagione Rafa Nadal ha iniziato la sua stagione 2019 con la finale raggiunta agli Australian Open. Il Tennista spagnolo può ritenersi soddisfatto di quanto fatto in questo avvio, anche se da perfezionista qual è non ha accettato il modo nel quale ha perso contro Djokovic, rivale storico: “E’ una parte della ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis – Marian Vajda non ha dubbi : “Djokovic può fare il Grande Slam! Agli Australian Open era nervoso e…” : Maria Vajda crede nella possibilità che Novak Djokovic possa fare il Grande Slam: il coach svela che Nole è molto motivato dal chiudere questo strepitoso obiettivo Avendo vinto nell’ordine Wimbledon, US Open e Australian Open, Novak Djokovic è attualmente campione in carica di 3 Slam su 4. Il campione serbo, tornato finalmente al top dopo il problema al gomito che lo ha limitato fra 2017 e 2018, punta dritto verso il Grande Slam: per farlo ...