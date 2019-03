Vela | Bacardi Cup Invitational Regatta | terzo posto per la Calvi Network

Vela – Bacardi Cup Invitational Regatta : Calvi Network riparte da Miami : Bacardi Cup Invitational Regatta: Calvi Network riparte da Miami Miami, 7 marzo 2019 – A distanza di oltre sei mesi dalla conquista della J/70 Cup, il Lightaby Sailing Team è pronto per tornare nell’arena della classe one design più competitiva e affollata del momento. Occasione per la ripresa dell’attività agonistica è la Bacardi Cup Invitational Regatta, che inizierà oggi in quel di Miami per concludersi nel pomeriggio ...