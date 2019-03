La carica dei 101 | arriva la serie con la sigla di Cristina D’Avena

Napoli - decollano i droni nella Terra dei fuochi : scoperta la prima discarica abusiva : Al via nella Terra dei fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, i controlli dall'alto con un occhio elettronico: un drone dei carabinieri sorvolerà le aree a rischio con l'ausilio...

Quota 100 - la carica dei ministeriali : a Roma oltre 5.000 domande : Roma Le domande per aderire a Quota 100, il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi introdotto dal governo gialloverde, prosegue a un ritmo più che sostenuto. In dieci ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata all’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

Zenit - la carica dei tifosi. Marchisio : 'Dentro è un inferno' : TORINO - Il pullman che passa tra due ali di fuoco. È lo spettacolo cui ha assistito Marchisio con lo Zenit. I tifosi russi infatti, hanno accolto così la squadra prima dell'inizio della partita con ...

Isola dei Famosi : la Romero scaricata in diretta da Acerbi - : Per L'Isola dei Famosi non è la migliore stagione possibile, almeno in termini di ascolti. Anche mercoledì non si fa il pieno di telespettatori , contro il calcio era prevedibile, , raccogliendo ...

Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi - le parole del difensore spiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Le immagini delle schermate di caricamento di The Outer Worlds rifletteranno le scelte dei giocatori : Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno sottolineato che The Outer Worlds sarà caratterizzato da una vasta possibilità di scelta per i giocatori. Per riflettere questa enorme quantità di scelta, Obsidian sta creando delle immagini per il caricamento che riflettono quello che i giocatori stanno facendo nel gioco.Questa fature è stata rivelata a GameInformer in una recente intervista. Daniel Alpert, l'Art Lead di The Outer Worlds, chiama ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna Romero scaricata dal calciatore Francesco Acerbi : Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, Ariadna Romero è scoppiata in lacrime dopo aver saputo che il ragazzo che stava frequentando, il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, l'aveva praticamente scaricata dalle pagine di Spy.Ha dichiarato la modella cubana in collegamento dall'Honduras: “Ci siamo visti pochissimo e quando gli ho comunicato che partivo per l’Isola lui mi ha detto che ‘Io non ti posso promettere che ...

La montagna più alta del mondo è anche la discarica più alta del mondo : la Cina chiude ai turisti il suo campo base sull’Everest a causa dei rifiuti [FOTO] : 1/7 ...

Ginnastica : La carica dei 250 alla 'soviale' Csain della Gym Aosta - FOTO GALLERIA - : ... i premi omaggio offerti dalla Gym e i più piccoli anche una coppa, che non hanno mancato di sollevare in segno di vittoria: la vittoria dello sport per tutti!

Scuola con vista su una discarica : protesta dei genitori a Torre del Greco : Scuola elementare con vista su frigo, materassi, divani e decine di altri scarti depositati alla rinfusa nell'ecopunto di via Circumvallazione. Ecco lo scenario presente da diversi giorni sotto il ...

Giucas Casella : "L'Isola dei Famosi? carica di energia" E su Mara Venier... : Giucas Casella, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha confessato la propria amarezza per essersi dovuto rittirare, per ben due volte, dal programma per problemi di salute: Nel 2008 svenni, può capitare. Mio figlio James, che è medico, si spaventò da morire e in Italia fece il finimondo: andò dalla Ventura, dal produttore Gori: “Mio padre è malato, ha il diabete…”. Morale, mi costrinsero a tornare. ...