Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 27 febbraio

Croce e delizia : trama - cast completo e curiosità del film al Cinema : Croce e delizia: trama, cast completo e curiosità del film al cinema. Sta per uscire nei cinema il film Croce e delizia, commedia italiana della durata di 100 minuti diretta da Simone Godano, alla sua terza esperienza dietro la macchina la presa dopo il cortometraggio Niente orchidee (2010) e il lungometraggio Moglie e marito (2017). Lo script della pellicola è opera di Giulia Steigerwalt, attrice e sceneggiatrice statunitense residente in ...

Diabolik sono io : il trailer del docu-film nei Cinema a marzo : ... le sorelle Giussani, capaci di dar vita al Re del Terrore e al suo mondo. HD Astorina/Anthos Produzioni/Rai cinema Il docu-film Diabolik sono io propone un inedito identikit del Re del Terrore al ...

Checco Zalone torna al Cinema : a dicembre uscirà il suo nuovo film : Lo stavamo aspettando da tempo, ma finalmente adesso c'è la certezza: Checco Zalone è pronto a tornare al cinema con il suo nuovo film. Il 25 dicembre 2019, infatti, uscirà la nuova pellicola dal ...

Cocaine La vera storia di White Boy Rick - film al Cinema : recensione e curiosità : Cocaine La vera storia di White Boy Rick è uno dei film al cinema in uscita prossimamente il 7 marzo 2019. Si tratta di film drammatico americano diretto da Yann Demange, su una sceneggiatura scritta da Logan Miller insieme con Noah Miller e Andy Weiss. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Cocaine La vera storia di White Boy Rick ...

La Fuga film al Cinema : cast - recensione - curiosità : La Fuga è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 7 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La Fuga film al cinema: scheda e cast ANNO: 2017 REGIA: Sandra Vannucchi cast: Lisa Ruth Andreozzi, Emina Amatovic, Donatella Finocchiaro, Filippo NigroDURATA: 80 minuti La Fuga film al cinema: ...

Martina Franca : stasera al Cinema Nuovo il film che ha vinto l'Oscar "Green books" miglior film - premiazione la scorsa notte : Due spettacoli: alle 19,30 e alle 21,30. Il cinema Nuovo di Martina Franca propone al pubblico 'Green books', film che ha vinto il premio Oscar 2019. Biglietti a cinque euro.

Captain Marvel film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Captain Marvel è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale mercoledì 6 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Captain Marvel film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Avventura, Fantascienza ANNO: 2019 REGIA: Anna Boden, Ryan Fleck cast: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lashana ...

Il Carillon film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Il Carillon è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 7 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Carillon film al cinema: scheda e cast GENERE: Thriller, Horror ANNO: 2018 REGIA: John Real cast: Rachel Daigh, Antonio Lujak, Fiona Whitelaw, Cearl Pepper, Antonella Salvucci, Hilarry Derret DURATA: 83 ...

Space Jam 2 : ecco la data di uscita al Cinema del film con LeBron James! : Svelata la data di uscita ufficiale di Space Jam 2! Space Jam 2: un giornalista di The Hollywood Reporter rivela la data di uscita al cinema diffusa dalla Warner Bros. Space Jam 2 diretto da Terence Nance, con Ryan Coogler di Black Panther come produttore esecutivo, è il sequel del film datato 1996 con Michael Jordan. Al posto della leggenda ... Leggi tuttoSpace Jam 2: ecco la data di uscita al cinema del film con LeBron James!L'articolo Space ...

Il colpevole film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Il colpevole è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 7 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il colpevole film al cinema: scheda e cast GENERE: Thriller ANNO: 2018 REGIA: Gustav Möller cast: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Jacob Lohmann, Laura Bro, Johan Olsen, Morten Suurballe DURATA: ...

Asterix e il segreto della pozione magica film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Asterix e il segreto della pozione magica è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 7 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Asterix e il segreto della pozione magica film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione ANNO: 2018 REGIA: Louis Clichy, Alexandre Astier DURATA: 105 Minuti Asterix e il segreto ...

Oscar 2019 - il miglior film stando al medagliere del Cinema : La corsa agli Oscar 2019 è quasi finita e il gioco delle quote per gli scommettitori è pronto a impazzire, ma qualche somma si può già tirare. Certo, parziale, perché, come insegna il recente caso La la land, sul palco dell'Academy spesso arrivi presunto vincitore e tale rimani. Ecco cosa dicono, per ora, i numeri oggettivi del 'medagliere del cinema', composto dai riconoscimenti più importanti, ma ...

«Dragon Ball Super Broly» : il nuovo film campione d’incassi in Giappone arriva al Cinema in Italia : Il pericolo incombe, ed è di quelli impossibili da ignorare. Ha le sembianze di Broly, il terzo Saiyan giunto sulla Terra per vendicarsi di Son Goku e Vegeta e di tutta l’umanità che gli ha voltato le spalle. I suoi poteri sono incredibili. A ogni colpo inferto acquista potenza e capacità di contrattaccare e annientare il nemico per sempre, in una battaglia che si preannuncia tutto fuorché scontata. Dopo aver conquistato i fan di tutto il ...

Space Jam 2 - ci siamo : il film con LeBron James al Cinema nel luglio 2021 : ... negli USA la pellicola con Michael Jordan incassò oltre 90 milioni di dollari, a cui si aggiunsero guadagni da record in giro per il mondo. Per LeBron non sarà un esordio assoluto davanti a una ...