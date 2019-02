BRUTTO EPISODIO - Fiorentina | hanno offeso la memoria di ASTORI | Fiorentina

"Guardatelo - è nero e BRUTTO" - il padre del bimbo umiliato dal maestro non ha dubbi : "E' un episodio di razzismo" : un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male": a dirlo è stato il papà dell'alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato messo in un ...

Daspo a Empoli dopo un BRUTTO EPISODIO : ecco cosa è successo : Provvedimenti di Daspo a Empoli nei confronti di un 26enne per aver insultato e minacciato dei tifosi della Juventus in occasione della partita di Calcio di serie A tra la squadra di casa ed i bianconeri. Nel dettaglio e secondo quanto riporta anche l’Ansa il supporter azzurro, dopo un gol della Juventus, aveva lasciato il suo settore dello stadio Castellani e salito, insieme ad altri tifosi, in quello superiore per insultare e ...