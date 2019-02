“Domani è un altro giorno” | Giallini-Mastandrea un’amicizia unica

ilfogliettone

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Marcoe Valeriosono i protagonisti del film di Simone Spada "Domani è ungiorno", nei cinema dal 28 febbraio, in cui interpretano due vecchi amici che si ritrovano ad essere ancora più complici quando devono salutarsi per l'ultima volta. Tra commedia e dramma, infatti, il film tocca temi delicati come la malattia e la morte. Giuliano vive a Roma, è un attore, estroverso e seduttore, Tommaso, più timido e riservato, abita in Canada. Quest'ultimo torna nella sua città quando la sorella dell'amico, interpretata da Anna Ferzetti, gli chiede di convincerlo a continuare a combattere contro il suo male."Domani è ungiorno" è il remake del film spagnolo "Truman", e come in quel caso anche qui c'è un cane, Pato, che accompagna i due protagonisti in questi quattro giorni in cui emerge la comune ironia per esorcizzare il dolore, la paura, gli addii, ma anche il ...