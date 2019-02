Passa da iliad a Tim o Vodafone | 50 GB e chiamate illimitate a 7 | 99€

Passa a ho da iliad - aumenta il prezzo : 7€ per 50 GB e chiamate ed SMS illimitati : Passa a ho da iliad od operatori virtuali al costo di 7€ al mese per 50 GB, chiamate ed SMS illimitati. Dopo aver proposto la stessa offerta prima a 5€ poi a 6€, dal 4 febbraio (secondo alcune indiscrezioni) dovrebbe partire il nuovo prezzo per la nota e amata tariffa.L’operatore virtuale di Vodafone propone al momento una sola tariffa per tutti al costo di 9,99€ al mese, con l’offerta per i clienti iliad e di operatori virtuali al ...