Guardiola-Juventus | il piano di Paratici | ecco perchè si può davvero

Juventus - per un eventuale dopo Allegri si penserebbe a Guardiola : In questo periodo dell'anno spesso si parla del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è legato alla Juventus fino al giugno 2020 ma le voci sul suo futuro circolano sempre. L'allenatore nei giorni scorsi è stato confermato da Fabio Paratici e lui stesso in conferenza stampa ha spiegato che è molto felice alla Juve. Nonostante le parole del ds e del tecnico juventino le voci sui nuovi possibili allenatori della Vecchia Signora ...

Juventus - i possibili sostituti di Allegri per la prossima stagione : da Guardiola a Klopp : Momento sicuramente di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la rotonda vittoria per 3 a 0 contro il Frosinone, in casa. Paulo Dybala è finalmente tornato al gol, mentre Cristiano Ronaldo ha messo a segno la sua rete numero 19 in campionato. Inoltre, la squadra di Allegri ha espresso a tratti un ottimo gioco. Tuttavia, non si fermano le voci di mercato sulla Juventus. Le ultime news si concentrano sul futuro di Massimiliano Allegri, che è ...

Guardiola-Juventus - non solo Zidane per il dopo Allegri : i dettagli : Guardiola-Juventus – Le parole sul futuro, quel “Qui sto bene, ma non si sa mai”, l’ombra della Champions League. Sono tanti i parametri che condizionano il legame tra Massimiliano Allegri e la Juventus, aldilà del contratto che recita 2020. Leggi anche: Ndombelè-Juventus, Paratici incontra l’agente: fatta per il nuovo Pogba? Guardiola-Juventus, affare possibile? Tra i possibili […] More

Guardiola : «Juventus da imitare - migliore del decennio con Barcellona e Bayern» : TORINO - Pep Guardiola , in un'intervista a Bild, ha fatto grandissimi complimenti a Juventus , Bayern Monaco e Barcellona . Per il tecnico del Manchester City , sono le migliori squadre dell'ultimo ...