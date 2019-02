Tennis – Tsonga fermato dall’anemia falciforme dà forfait ad Indian Wells | “non riesco a

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Jo-Wilfried Tsonga è troppo forte - Thomas Fabbiano deve arrendersi in due set : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam per Thomas Fabbiano : l’azzurro, che aveva superato le qualificazioni, cede la primo turno del main draw a Jo-Wilfried Tsonga , che sta usufruendo del ranking protetto per evitare le qualificazioni. Il transalpino si impone col punteggio di 6-1 6-4. Nel primo set la partenza del francese è fulminante: il break arriva già nel secondo ...

Tennis - ATP Montpellier 2019 : trionfa Jo-Wilfried Tsonga. Sconfitto Herbert nel derby francese : Un anno fa la delusione per l’infortunio in semifinale contro Lucas Pouille, ora la gioia per aver conquistato il diciassettesimo titolo della carriera. Jo-Wilfried Tsonga trionfa nel torneo ATP di Montpellier dopo aver Sconfitto il connazionale Pierre-Hugues Herbert in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Tsonga, numero 210 del mondo e presente in tabellone grazie ad una wild card, è tornato a ...