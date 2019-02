Tav | Coppola | Spiegate a Toninelli ragioni mio disaccordo

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo' : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo'. Pierluigi Coppola , il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno ...

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Tav - Toninelli : “Nessuno contesti analisi costi-benefici. Coppola? Ha scritto un appuntino e non era del team esperti” : “analisi costi-benefici sul Tav? E’ enormemente e impietosamente negativa, ma tra noi e Lega si è sempre discusso in modo concreto e obiettivo, tra persone perbene e prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo e sono convinto che non ne abbia neanche la Lega. Ma nessuno contesti quella relazione, perché è l’unica analisi scientifica fatta da economisti dei trasporti”. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Chiara ...

Gelmini : “La relazione Tav dei 5 stelle non vale nulla - lo dice il prof Coppola” : La questione TAV tiene sempre alte le tensioni politiche, questa volta a parlare è la Gelmini di Forza Italia “Le parole del professor Coppola, che faceva parte del gruppo di lavoro sull’analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione e che ha prodotto una contro-relazione che il ministero non ha reso pubblica, confermano che quella analisi è … L'articolo Gelmini: “La relazione TAV dei 5 stelle non vale nulla, lo dice il prof ...

Tav - Salvini : «L'analisi costi-benefici non mi ha convinto». Toninelli contro Coppola : «Un ingegnere che dice la sua» : E ha concluso: «È evidente che la decisione è politica». Leggi anche Cosa succede dopo l'analisi costi-benefici della Tav costi-benefici della Tav, il testo integrale dell'analisi del Mit Costi-...

Salvini e la Tav : «Ho letto l’analisi - non mi ha convinto». Toninelli contro Coppola : «È un ingenere che dice la sua» : Il ministro dell’Interno interviene alla presentazione del rapporto Coldiretti sulle Agromafie. Per Toninelli «è evidente che la decisione è politica»

Tav - Pierluigi Coppola : "Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni" : "Per la Tav il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni". Parola dell'ingegnere Pierluigi Coppola l'unico membro non schierato storicamente contro la Tav. La sua versione ribalta i risultati del documento commissionato da Danilo Toninelli, che seppellivano la futura linea dell'alta velocità sotto una montagna da sette miliardi di euro di costi. Lo riporta il Corriere della sera."Includere la perdita delle tasse sulla ...

Tav - parla il professor Coppola - che non ha firmato la relazione costi-benefici : "Seguito il metodo Ponti" : Secondo Il Corriere della Sera Pierluigi Coppola, l'unico dei sei componenti della commissione che ha stilato l'analisi costi-benefici sulla Tav a non firmarla, è il "sesto incomodo", ma lui si definisce piuttosto "un tecnico abituato a valutare gli investimenti" secondo metodi oggettivi. Al contrario di quello che è stato usato per la decisione finale sull'analisi, quello che lo stesso ex docente del MIT, in un'intervista al ...

Chi è Pierluigi Coppola - l’ingegnere che non ha firmato il documento sulla Tav : Classe 1972, originario di Napoli, docente a Tor Vergata ed esperto di «studi di fattibilità»: chi è l’esperto che — unico nella commissione di 6 — non ha firmato la discussa analisi

Pierluigi Coppola - chi è l'esperto che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav : ... Francesco Ramella, 47 anni, docente a Torino e contitolare dello Studio Alberto-Crotti-Ramella Ingegneri Associ; Paolo Beria, 40 anni, professore di Economia dei trasporti al Politecnico di Milano; ...

