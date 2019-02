Il Chelsea di Sarri è a terra

City-Chelsea - Guardiola assolve Sarri dopo la mancata stretta di mano : Maurizio Sarri non ha stretto la mano a Guardiola dopo la pessima sconfitta contro il City per 6-0 Maurizio Sarri ha perso malamente col suo Chelsea, un 6-0 netto contro il City del collega Guardiola. La mancata stretta di mano tra i due ha fatto molto discutere, con lo spagnolo che ha provato ad ottenere un saluto senza successo. Nel post gara però lo stesso Guardiola ha assolto Sarri da ogni responsabilità in merito al fatidico ...

Sarri nervoso nel post City-Chelsea : prima il caso Guardiola - poi le stoccate ad Abramovich : Maurizio Sarri ha perso malamente sul campo del Manchester City con il suo Chelsea che ha preso ben 6 reti dagli avversari Maurizio Sarri oggi è parso molto nervoso. Il suo Chelsea ha preso un’imbarcata contro il City di Guardiola, un 6-0 che fa malissimo in un momento nero della stagione dei Blues. Presentato ai microfoni dei cronisti Sarri ha analizzato la partita odierna: “In settimana la sensazione era buona, ma il gol ...

Sarri : «Il mio futuro? Chiedete al Chelsea. In settimana avevo buone sensazioni» : Sarri alla stampa dopo City-Chelsea 6-0 Ha detto che il suo lavoro è sempre a rischio. Ma ha aggiunto: «Non lo so, dovete chiederlo al club non a me. Non so se ci saranno colloqui sul mio futuro. Penso che se dovesse accadere, sarebbe normale. Sono preoccupato per la prestazione, non per il mio lavoro. il mio lavoro è sempre a rischio». «Non ho parlato con i miei giocatori dopo la partita. Al momento non sono in grado di spiegare questa ...

L’addio al Milan e la chiamata del Chelsea - parla Higuain : “mesi difficili in rossonero - quando ha chiamato Sarri…” : Interrogato sulla sua esperienza al Milan e sul passaggio al Chelsea, l’argentino ha espresso le sue sensazioni Avventura complicata, terminata dopo pochi mesi per via del difficile ambientamento. Gonzalo Higuain è tornato a parlare del suo addio al Milan, svelando la sua soddisfazione nell’aver accettato l’offerta del Chelsea, ritrovando così Maurizio Sarri. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport, il Pipita è partito dal ...

Premier League Chelsea - Higuain : ”Con Sarri rendo al massimo” : Il nuovo attaccante del Chelsea, in un’intervista a Sky Sports, ha parlato della sua nuova esperienza. L’argentino esalta le qualità del tecnico Sarri.Alla vigilia del big match contro il Manchester City, il nuovo centravanti del Chelsea, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in Premier, dopo essersi sbloccato nella seconda partita con una doppietta nel 5-0 ...