Tusk | Non ci sono margini per evitare Brexit | prepariamoci al fiasco | Ed

Brexit - Camera Comuni dice sì a modifica accordo con Ue. Ma Tusk : “Non si può rinegoziare” : La Camera dei Comuni ha dato il via libera alla richiesta avanzata oggi dalla premier Tory, Theresa May, di un mandato per cercare di ridiscutere con l’Ue l’accordo sulla Brexit e di depurarlo dal cosiddetto backstop sul confine irlandese. I deputati hanno infatti approvato con 317 contro 301 l’emendamento alla mozione May presentato dal deputato Graham Brady – e fatto proprio dal governo – che impegna la premier a tentare di ...

Trattato di Aquisgrana - Merkel e Macron : “Insieme di fronte a populismo”. Tusk : “Non sia un’alternativa a dialogo l’Ue” : Una “nuova tappa”, un “nuovo capitolo” che porterà Francia e Germania ad andare avanti “mano nella mano” di fronte ai “nazionalismi che minacciano l’Europa”. Angela Merkel ed Emmanuel Macron festeggiano così la firma del Trattato di Aquisgrana che rinsalda l’asse franco-tedesco con una serie di progetti che spaziano dalle politiche energetiche ad impegni reciproci in caso di attacco ...

Brexit - parlamento Gb boccia l'accordo May sbatte su 432 no : "Non mi dimetto" | Tusk : ora c'è solo una soluzione positiva : Theresa May ha perso il voto decisivo sull'intesa con l'Ue per la Brexit. Folla in festa a Westminster. Corbyn: "Sconfitta catastrofica per governo". Ma la May dovrebbe superare il voto di sfiducia. Juncker: "Il tempo sta scadendo"

